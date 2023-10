Pronti per La Corsa nella storia, domenica ad Ortona manifestazione podistica inclusiva

Appuntamento domani alle 10.30 in piazza San Tommaso dove scatterà la terza edizione della corsa Ortona Challenge organizzata da Asd Ortona for Runners e Associazione Crossroads con il patrocinio del Comune di Ortona e della Provincia di Chieti. Un viaggio nella storia tra le vie della cittadina abruzzese per commemorare le vittime civili e militari che persero la vita 80 anni nella cosiddetta Stalingrado d'Italia.

La mattinata sarà allietata dalla banda proveniente dal Canada, Edmonton Police Service Pies and Drums, in Italia per un tour nazionale in occasione dell'80 della liberazione.

I canadesi si esibiranno già questa sera alle 18.00 con partenza dalla chiesa di S. Maria di Costantinopoli per giungere in piazza degli eroi canadesi.

La corsa di domani, aperta a tutti anche ai non agonisti e alle persone diversamente abili, vedrà la partecipazione tra le sue fila anche dell'ultranovantenne Tommaso Caraceni superstite della guerra che avrà un numero di pettorale tutto speciale.

La giornata di domani sarà all'insegna dello sport, pace e solidarietà e sarà arricchita dallo spettacolo offerto dal gruppo storico dei Sbandieratori e Musici della citta di Ortona.

Le iscrizioni sono ancora aperte, si potrà così vivere questo momento importante di aggregazione e di condivisione di valori importanti.

Il programma della corsa è stato presentato il 7 ottobre