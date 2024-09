Ripartono le lezioni all'Accademia dello Spettacolo

Presente sul territorio da oltre 20 anni, l'Accademia dello spettacolo, diretta dal maestro Gabriele de Guglielmo, con sede al numero 123 di via della Libertà, è pronta per un nuovo anno accademico.

Musical, pensato per ogni fase della crescita: recitazione, canto, moderno, lirico e jazz, musica, danza tip tap sono le materie che l'alunno potrà approfondire nel 2024/2025 con la possibilità di seguire master class.

La scuola dispone di aule per il teatro e la danza, il canto, la musica, e una sala prove a disposizione per gruppi musicali emergenti.

Ogni anno conta più di 150 iscritti, a partire dai 4 anni di età.

Dal 2009 l'Accademia ospita attori, cantanti, ballerini e professionisti dello spettacolo, che collaborano con lo staff degli insegnanti. Nomi importanti del panorama del Musical italiano, come Fabrizio Angelini, Lena Biolcati, Marco Rea, Silvia Di Stefano e Angelo di Figlia (Compagnia della Rancia) hanno scelto l'Accademia dello Spettacolo come sede di nuove produzioni, dando così l'opportunità ad alcuni tra i più meritevoli allievi di cominciare a lavorare a tutti gli effetti nel mondo dello spettacolo.

Una scuola che è una vera fucina di talenti serbatoio per la Compagnia dell'Alba.

La Compagnia dell'Alba, fondata nel 2013 dall'unione artistica del maestro De Guglielmo con il maestro Fabrizio Angelini, e che dirige il Teatro Tosti, ha prodotto e produce musical di successo come Nunsense il musical delle suore, Tutti insieme appassionatamente, Aggiungi un posto a tavola, A Christmas Carol, con Roberto Ciufoli, Piccole Donne portati in scena nei più grandi teatri italiani con ottimo riscontro di pubblico e di critica. A breve inoltre debutterà la nuova produzione "80 voglia di...'80" con protagonista Manuel Mercuri, content creator, con cui la Compagnia partirà per una tournée nazionale.