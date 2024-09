Leo Castiglione : " Agitarsi per una semplice comunicazione ?"

Nessuna rivendicazione ma solo una comunicazione sullo stato di un procedimento amministrativo che molti agricoltori attendevano per i danni causati dalla peronospora. Il circolo ortonese della Lega ha volutamente e forzatamente interpretato la mia comunicazione dimenticando quello che in una situazione di straordinaria gravità, l’amministrazione Castiglione ha messo in campo al fianco degli agricoltori e dei rappresentanti del comparto vitivinicolo del territorio sollecitando la Regione per ottenere lo stato di calamità naturale e facendo venire ad Ortona lo stesso assessore regionale. Come più volte è stato ricordato, l’intervento richiesto interessava enti sovracomunali e con loro abbiamo lavorato sinergicamente per ottenere un risultato positivo. Non si tratta di appuntarsi medaglie ma nemmeno di dimenticare il lavoro fatto. Per fortuna ci sono gli atti amministrativi che attestano l’impegno messo in campo dall’allora amministrazione, dove era presente l’allora assessore al ramo, Paolo Cieri, che oggi siede insieme ai rappresentanti della Lega ortonese, nei tavoli del centrodestra locale.