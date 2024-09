LND Abruzzo, insediato il nuovo Consiglio Direttivo

Si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo del Comitato Regionale della LND Abruzzo.

Nel corso di questa prima riunione sono stati nominati come vicepresidente vicario Laura Tinari e vicepresidente Salvatore Vittorio; i responsabili delle discipline Beach Soccer Flavia Antonacci e eSport Panfilo Doria, per l’Area di Responsabilità Sociale Dora Anna Bendotti e per il nascente Centro Studi e Statistico regionale Lorenzo Rapino; nuovo Fiduciario Medico Regionale Giuseppe Ciancaglini e responsabile alla Logistica Nino Di Bernardo. Sono state assegnate poi deleghe a ciascun Consigliere. È stato, inoltre, riconfermato l’incarico di Segretario a Maria Laura Tuzi.

Per il presidente della LND Abruzzo, Concezio Memmo “è fondamentale sottolineare che ogni membro della nostra squadra riveste un’importanza cruciale e non esistono ruoli rigidamente definiti. Il nostro obiettivo è lavorare in sinergia, con la consapevolezza che ognuno di noi avrà una o più deleghe. Il percorso che intraprendiamo sarà monitorato con attenzione per valutare i risultati pratici ottenuti e riflettere sulle prospettive future che si delineeranno. Le deleghe assegnate e i ruoli vanno considerati flessibili in funzione del nostro progetto per creare un ambiente dinamico e reattivo, dove ogni voce possa essere ascoltata e ogni idea possa trovare spazio per svilupparsi. La nostra visione è chiara: continuando con l’ascolto delle società e lavorando in sinergia con loro, costruiamo le basi per un futuro solido e sostenibile, poiché, come dice il nostro claim ‘il presente è la radice del futuro’ ”.

“Un sincero ringraziamento – continua il presidente – ad Alessandro Di Berardino e Walter Pili che nello scorso mandato hanno ricoperto i ruoli di vicepresidenti. Il loro straordinario impegno e la loro dedizione sono stati fondamentali per il successo del nostro operato, e il loro contributo rimarrà sempre un punto di riferimento”.

La LND Abruzzo guarda al futuro con determinazione e passione, pronta a scrivere tutti insieme un nuovo capitolo per il calcio abruzzese.

Di seguito le deleghe assegnate ai Consiglieri:

Vicepresidente Vicario Laura Tinari, Responsabile Calcio Femminile, Comunicazione

Vicepresidente Salvatore Vittorio, Responsabile Calcio a Cinque, Eventi

Fabrizio Acciavatti, Rapporti con gli Enti e Servizi alle società (Accesso al Mediocredito e Credito Sportivo)

Mauro Bassi, Settore Giovanile – Attività Agonistica

Levantino Cianfarano, Fiduciario Regionale Impianti Sportivi, Impiantistica sportiva (relativamente a sicurezza intesa come rispetto delle norme LND/CONI, omologazione impianti sportivi, consulenze alle Società e/o Comuni per dati progettuali)

Antonio Marini, Risparmio Energetico, Impiantistica sportiva (relativamente a Messa a Norma/Agibilità impianti, Osservatorio Regionale Manifestazioni Sportive)

Walter Pili, Formazione

Giovanni Sorgi, Competizioni/Attività agonistica C11, Servizi alle società (Ufficio Giuridico)

Massimo Valà, Sviluppo Movimento Giovanile e Amatoriale