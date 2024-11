Ortona festeggia Santa Caterina d'Alessandria

L'Associazione Anno Domini 1566 in collaborazione con la Basilica Cattedrale San Tommaso Apostolo, lunedì 25 novembre 2024, organizza la festività in onore di Santa Caterina d'Alessandria, che chiude i festeggiamenti del 90°anniversario del ritorno della SACRA AMPOLLA nella città di Ortona da Venezia, avvenuta nel 1934.

Il “miracolo dell'Affresco del Crocifisso” del Monastero di S.Caterina avvenne durante l'incursione turca del 1566, prima che gli invasori insediassero la città, le monache benedettine davanti all'antica e venerata immagine di Gesù Crocifisso, elevarono fervide suppliche per impetrare la protezione su tutto il popolo ortonese. Il Signore ascoltò le preghiere delle pie suore e il 13 giugno 1566, videro sgorgare dal costato del Gesù Crocifisso sangue vivo che venne raccolto in due ampolle e custodito.

Così le monache presagirono l'invocata protezione del cielo; infatti quando i Turchi entrarono ad Ortona, trovarono la città deserta, la misero a ferro e fuoco ma il convento miracolosamente fu risparmiato.

Le monache poterono venerare la preziosa reliquia per poco tempo, in quanto nell'anno 1570, le due ampolle venivano segretamente involate dal frate confessore del Monastero, un certo Padre Basilio di Venezia che facendo ritorno nella sua città, portò con sé le preziose boccette che rimasero a Venezia per molti secoli.

Il 29 giugno 1934 grazie all'interessamento dell'Arcivescovo Piccirilli, dopo 364 anni tornò a Ortona una delle due ampolle, trasportata da Venezia dal cacciatorpediniere “Grado” della Regia Marina Militare Italiana.

Per l'occasione durante la giornata della festa la Reliquia del Sangue, sarà esposta alla venerazione dei fedeli presso la chiesa di Santa Caterina, sull'altare maggiore sotto l'imponente dipinto del 1631 di S.Caterina, opera del napoletano Giovan Battista Spinelli dopo la Santa Messa mattutina, dalle ore 08.30 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 19.30.

Nel pomeriggio alle ore 18.00, verrà celebrata la Santa Messa Solenne da S.E.Mons.Emidio Cipollone Arcivescovo di Lanciano-Ortona, animata dalla Corale “Vox Luminae”, con la partecipazione della Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone di Vasto.

In ultimo, durante tutta la giornata verranno distribuiti i panini benedetti "LE RUOTE DI SANTA CATERINA" facendo memoria del suo martirio.