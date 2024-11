Project financing parcheggio Ciavocco, Cespa (Lega): " Subito una commissione d’inchiesta che valuti regolarità procedure"

La sezione Lega di Ortona si mobilita con una raccolta firme per proporre al Commissario prefettizio l’istituzione di una commissione d’inchiesta che valuti, attraverso esperti, la regolarità delle procedure di gara del Project financing relativo al parcheggio Ciavocco e alla gestione dei relativi stalli a pagamento.

Sabato 16 e domenica 17 novembre , dalle 10.30 alle 12.30, in corso Vittorio Emanuele a Ortona sarà allestito un gazebo. “Sono troppi i punti grigi di questa vicenda - sottolinea il commissario cittadino della Lega, Franco Cespa – dalla durata dell’appalto al guadagno reale per l’Ente. Stando ai bilanci, il Comune arrivava con la gestione diretta ad un incasso di circa 150.000 mila euro, ora invece la cifra dovrebbe essere inferiore. Ci sono, quindi, come già detto, parecchie questioni che vanno chiarite e in primis ai cittadini. Di qui, la nostra volontà’ di renderli partecipi attraverso una raccolta firme. Aspettiamo tutti gli ortonesi domani e domenica nel nostro gazebo”.