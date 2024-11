Ortona e il turismo culturale. Quale nuova identitÃ ? - Sabato 16 novembre alle ore 17:30 nella Sala Eden

Si terrà sabato 16 novembre alle ore 17:30 nella Sala Eden, il convegno Ortona e il turismo culturale. Quale nuova identità? organizzato da Edizioni Menabò e Associazione ortonese di Storia Patria con il patrocinio del Comune di Ortona. L'evento sarà coordinato da Viviana Farinelli e Andrea Di Marco con la partecipazione di Giancarlo Zappacosta, già Direttore dei Beni e Attività Culturali della Regione Abruzzo e la dott.ssa Maria Paola Lupo, storica dell'arte, esperta di beni culturali.

Dopo il convegno organizzato nel 2018 si torna a coinvolgere la cittadinanza per riflettere sul progetto approvato dall'amministrazione allora in carica, definito dall'amministrazione uscente e finanziato dal PNRR di trasferire tutti i musei cittadini a Palazzo Farnese.

Le motivazioni che hanno spinto i promotori dell'iniziativa a ritornare sull'argomento si basano sulla considerazione che traferire i musei cittadini nella struttura del Palazzo Farnese significherebbe sacrificare l'allestimento dei Musei e sottrarre al Palazzo sale da utilizzare per le mostre temporanee che rappresentano una forma di attrattiva turistica per la città e anche delle entrate da un punto di vista economico. L'accorpamento nel Farnese andrebbe ad eliminare dal tessuto urbano vari punti di attrazione, necessari per un turismo diffuso (in precedenza il MUBA era collocato corso Garibaldi, l'Istituto Tostiano in corso Matteotti ecc); nel progetto, inoltre, non risulta presente una sistemazione che valorizzi i reperti archeologici ortonesi che attualmente giacciono in un deposito di cui non si conosce la custodia.