La Sieco Akea Ortona ospita la BCC Castellana Grotte

Dopo due trasferte consecutive, si torna a giocare tra le mura amiche. Domenica 17 novembre, alle ore 18.00 la Sieco Akea affronta la BCC Castellana Grotte.

Le due squadre si erano già incrociate nel pre-campionato sul neutro di Lanciano e in quel caso, gli impavidi ebbero la meglio vincendo 3-0 e conquistando anche un quarto set extra. Questa volta, però, si fa sul serio perché in palio ci sono tre punti importantissimi che fanno gola ad entrambe le formazioni.

In una classifica davvero corta, i pugliesi occupano il sesto posto con 7 punti, frutto di 3 vittorie e 2 sconfitte. Dall'altra parte, la Sieco Service Akea Ortona di punti ne ha 10, che le valgono il terzo posto.

Altra reduce da retrocessione dalla Serie A2, la BCC Tecbus Castellana Grotte ha costruito in estate una squadra dal formidabile potenziale offensivo. Basta guardare le bande per scorgere nomi quali Zornetta e l'opposto ex impavido Casaro. Non da meno il reparto centrali che vede al suo interno l'esperto Marra. Due squadre che stanno attraversando un buon momento di forma e di gioco con Castellana Grotte in grado di vincere contro la vice capolista Sabaudia senza lasciar loro neanche un set.

Coach Francesco Denora: «Sarà interessante vedere la reazione della squadra dopo una bella vittoria. Anche perché ci confronteremo con Castellana, squadra ricca di talento con i tre giocatori più esperti di assoluto livello. Come tutte le squadre giovani, anche Castellana Grotte in questo inizio stagione potrebbe peccano difettare di continuità. Vero è che i nostri avversari hanno picchi di rendimento importanti. Sarà quindi importante tener botta quando questo avviene e non farli ricaricare di entusiasmo. Stiamo lavorando duro per raggiungere il prossimo nostro step ossia, migliorarci dal punto di vista del gioco. La speranza, dopo due partite in trasferta, è quella di poter regalare al nostro pubblico una partita divertente e carica di agonismo».

Per quanto riguarda i precedenti tra le due formazioni la bilancia pende decisamente a favore dei nostri prossimi avversari. Di 10 partite disputate ben otto sono a favore della BCC Tecbus.

Ad arbitrare l'incontro ci penseranno i signori Galteri Andrea (Perugia) e Merli Maurizio (Terni).