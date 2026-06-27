Postazioni aggiuntive del 118 in estate, ecco le localitÃ  interessate

Quando la provincia cambia volto per lâ€™estate, cambia anche la geografia del soccorso.

La Asl Lanciano Vasto Chieti rafforza il sistema dellâ€™emergenza-urgenza con postazioni aggiuntive del 118 nelle principali localitÃ turistiche della costa e nellâ€™area montana di Palena.

Il piano serve a rispondere allâ€™aumento delle presenze nei mesi estivi e a rendere piÃ¹ tempestivi gli interventi nelle zone con maggiore affluenza. Le postazioni aggiuntive si integrano con la rete ordinaria del 118, garantita tutto lâ€™anno dalla Asl, e ne rafforzano la capacitÃ di risposta nei periodi di maggiore richiesta.

Sulla costa le postazioni saranno attivate a San Vito Chietino, Fossacesia e San Salvo. Un mezzo sarÃ condiviso, a settimane alterne, tra Casalbordino e Torino di Sangro. Il servizio sarÃ operativo dal 5 luglio al 23 agosto 2026, dalle ore 10.00 alle 18.00.

Per lâ€™area montana Ã¨ prevista una postazione aggiuntiva a Palena, attiva dal 22 luglio al 22 agosto 2026, dalle ore 8.00 alle 18.00.

Il piano, predisposto dal direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza della Asl, Emmanuele Tafuri, Ã¨ strutturato per assicurare una rete di soccorso piÃ¹ capillare nei territori interessati dalla crescita delle presenze turistiche, mantenendo pienamente operativa la rete ordinaria del 118.

Ãˆ prevista inoltre lâ€™attivazione della guardia medica turistica a Vasto Marina per tutto il mese di agosto.

Â«Il potenziamento estivo conferma lâ€™impegno della Asl Lanciano Vasto Chieti nel garantire a cittadini e visitatori standard elevati di sicurezza e assistenza sanitaria - sottolinea il direttore generale della Asl, Mauro Palmieri - attraverso una programmazione che integra la rete ordinaria con servizi aggiuntivi dedicati alle esigenze del territorio nel periodo di massima affluenzaÂ».