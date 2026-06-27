Ripari di Giobbe, riaperta la scalinata d'accesso

La scalinata che conduce ai Ripari di Giobbe è nuovamente aperta e completamente fruibile. Dopo gli interventi di pulizia, manutenzione e messa in sicurezza eseguiti dall'amministrazione comunale, cittadini e turisti potranno tornare ad accedere in sicurezza a uno degli angoli più suggestivi della costa ortonese, recentemente insignito anche della Bandiera Blu.

"L'obiettivo era restituire piena accessibilità a un luogo che rappresenta un patrimonio naturalistico e paesaggistico di straordinario valore - dichiara il vicesindaco con delega al Turismo, Simone Ciccotelli - I lavori hanno interessato la pulizia della scalinata, la sistemazione del percorso e tutti gli interventi necessari a garantire condizioni di sicurezza adeguate per chi sceglie di raggiungere i Ripari di Giobbe".

La riapertura arriva in un momento particolarmente significativo per il turismo cittadino, con il riconoscimento della Bandiera Blu che conferma la qualità ambientale e dei servizi offerti dalle spiagge ortonesi.

"I Ripari di Giobbe sono uno dei luoghi più rappresentativi del nostro litorale - prosegue Ciccotelli - La loro bellezza, caratterizzata dalla natura incontaminata, dall'acqua cristallina e dalla falesia che li incornicia, merita di essere valorizzata anche attraverso interventi concreti che ne migliorino la fruibilità. Rendere sicuro e percorribile il principale accesso significa consentire a residenti e visitatori di vivere questo ambiente nel rispetto del territorio e con le necessarie garanzie”.

L'amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nella manutenzione delle aree di maggiore interesse turistico, con l'obiettivo di offrire servizi sempre più efficienti e un'accoglienza all'altezza delle aspettative di chi sceglie Ortona come meta delle proprie vacanze.

"Il turismo passa anche attraverso la cura dei dettagli e la manutenzione costante del patrimonio pubblico - conclude il vicesindaco - Interventi come questo contribuiscono a rendere Ortona ancora più attrattiva e a valorizzare una delle sue eccellenze naturalistiche, affinché possa essere vissuta in sicurezza durante tutta la stagione estiva”.