'Industria Felix': 12 imprese abruzzesi tra le più competitive del Centro e delle Isole

Sono 79 le imprese premiate del Centro e delle Isole performanti a livello gestionale e affidabili finanziariamente sulla base di oggettivi dati di bilancio e rispetto ad altri parametri.

La cerimonia di conferimento delle Alte onorificenze di bilancio si è svolta a Roma a Palazzo Brancaccio in occasione del 70mo evento Industria Felix - L’Italia che compete, organizzato dal periodico di economia e finanza di Industria Felix Magazine diretto da Michele Montemurro e presentato dalla giornalista Maria Soave.

La Sicilia guida con 15 aziende: Caltanissetta (3), Catania (3), Enna (2), Messina (5), Palermo (2). Segue il Lazio con 14 imprese: Frosinone (1), Latina (2), Rieti (1), Roma (8), Viterbo (2). Le Marche contano 13 aziende: Ancona (2), Ascoli Piceno (2), Fermo (3), Macerata (2), Pesaro e Urbino (4). L’Abruzzo registra 12 imprese: Chieti (4), L’Aquila (2), Pescara (3), Teramo (3). Segue la Sardegna con 9 aziende: Cagliari (4), Nuoro (1), Sassari (2), Sud Sardegna (2). Chiudono Toscana e Umbria, entrambe con 8 imprese: Toscana: Arezzo (1), Firenze (1), Grosseto (1), Lucca (1), Pisa (2), Prato (1), Siena (1); Umbria: Perugia (7), Terni (1).

Durante l’evento si è svolto un talk con esperti di economia e finanza con Matteo Baruffa, partner di EpyonVivida, Manlio Guadagnuolo, segretario generale del Tecnopolo del Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile, Mauro Iacobuzio, responsabile Italia di ELITE (Euronext Group), Valerio Locatelli, co-founder e partner di M&L Consulting Group, Giovanni Reale, responsabile Equity capital markets di Banca Mediolanum e Mario Turco, senatore, vicepresidente del M5S, professore di Economia aziendale e membro delle Commissioni Finanze e Tesoro e di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo. Stefano Angelini, head of macro research di Cerved rating agency e il direttore di IFM Michele Montemurro hanno presentato il focus sulle regioni interessate e sono intervenuti anche Massimo Cupillari, Marco Gabbiani e Francesco Tei di Banca Mediolanum, Michele Chieffi, commercialista, Filippo Liverini, vicepresidente di Confindustria Benevento, Alessandro Mattii, co-founder di M&L Consulting Group e Angelo Conte, socio di EpyonVivida.

L’evento è stato organizzato da IFM in collaborazione con Cerved, con il patrocinio del Laboratorio di economia sperimentale dell’Università di Roma “La Sapienza” e del Tecnopolo del Mediterraneo, con la media partnership di Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE (Euronext Group), M&L Consulting Group, EpyonVivida. IFM supporta “Sustainable development GOALS”.

Qui di seguito i nomi delle 79 società che sono state premiate distinte per sedi legali.

ABRUZZO (12): Chieti (4): Dicarlobus S.r.l., Labanalysis Environmental Science S.r.l., Mdb S.r.l., Pdf Green Energy S.r.l.. L'Aquila (2): Associazione Co.Val.P.A., Isweb S.p.a.. Pescara (3): Hospital Service S.r.l., Nrg Med S.r.l., Proger S.p.a.. Teramo (3): Benito Mandozzi S.r.l., Fashion Tex S.r.l., Socialturist S.r.l..

LAZIO (14): Frosinone (1): Saos S.r.l.. Latina (2): Bsp Pharmaceuticals S.p.a., Pmp S.r.l. - Lavorazioni Meccaniche. Rieti (1): Microdos S.r.l.. Roma (8): Archimede S.r.l., Bst Bonifiche S.r.l., Health Italia S.p.a., Intermeta S.r.l., Jet Avionics Aviation & Marine Service Center S.r.l., La Leva S.r.l., Mach Aviation S.r.l., Wgb Energy S.r.l.. Viterbo (2): Carpedil S.r.l., Facma S.r.l..

MARCHE (13): Ancona (2): Azienda Vinicola Umani Ronchi S.p.a., Centro Marche Acque S.r.l.. Ascoli Piceno (2): Ciip Cicli Integrati Impianti Primari S.p.a., Nanosystems S.r.l.. Fermo (3): Itaci S.r.l., Sigma S.p.a., Tennacola S.p.a.. Macerata (2): Gestecno S.r.l., Società Automobilistica Potentina A R.L.. Pesaro Urbino (4): Aset S.p.a., Navigazione Montanari S.p.a., Pax S.r.l., Prb S.r.l..

SARDEGNA (9): Cagliari (4): Cabras Mariano S.r.l., I. Nextra - Tecnologie Net Pc S.r.l., Reverse Engineering and Maintenance of Turbomachinery from Sardinia S.r.l., Teknoship S.r.l.. Nuoro (1): Insieme S.r.l.. Sassari (2): Abinsula S.r.l., Nikyvi Costruzioni S.r.l.. Sud Sardegna (2): I.S.A. S.p.a., Leonardo Cae Advanced Jet Training S.r.l..

SICILIA (15): Caltanissetta (3): Meic Costruzioni S.r.l., Sgn Installations S.r.l., Sicilsaldo S.p.a.. Catania (3): Catania Rete Gas S.p.a., L.R. Flavours & Fragrances Industries S.p.a., Ovecar & C. S.r.l.. Enna (2): Fratelli Arena S.r.l., Interbus S.p.a.. Messina (5): Birrificio Messina Società Cooperativa, Bluferries S.r.l., Hotel Villa Schuler S.r.l., Nettuno Multiservizi Società Cooperativa, Salvatore Martorana S.r.l.. Palermo (2): Tecnimpianti S.p.a., Vamirgeoind S.r.l..

TOSCANA (8): Arezzo (1): Tiemme S.p.a.. Firenze (1): Sales Ascensori S.r.l.. Grosseto (1): Voltoncino S.r.l.. Lucca (1): Società Cooperativa fra i Condomini Lavoratori dei beni sociali di Levigliani. Pisa (2): Cmed Aesthetics S.p.a., Nuova Servizi Ambiente S.r.l.. Prato (1): Manteco S.p.a.. Siena (1): Vaselli Marmi S.r.l..

UMBRIA (8): Perugia (7): Agrieuro S.r.l., Ar.Met. S.r.l., Camping Ville degli Ulivi S.r.l., Ciam S.p.a., Connesi S.p.a., Fp Service S.r.l., Valle Umbra Servizi S.p.a.. Terni (1): Mira Orvieto S.r.l..



