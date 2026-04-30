Giro d'Abruzzo Juniores 2026: 31 squadre pronte a sfidarsi

Corre veloce il conto alla rovescia verso il Giro dâ€™Abruzzo Juniores. Il movimento ciclistico abruzzese si avvicina a grandi passi verso uno degli appuntamenti piÃ¹ importanti di questo inizio di stagione, con la corsa a tappe della durata di tre giorni (venerdÃ¬ 1, sabato 2 e domenica 3 maggio) che ritorna sulla scena agonistica per il terzo anno di fila.

Vomano Bike e Parmegiani Management, alla guida della macchina organizzativa, rappresentano la miglior garanzia per la riuscita di una manifestazione di alto livello tra i comuni di Manoppello, Casalicontrada, Tossicia e Colledara.

Sono ufficialmente 31 le squadre pronte a darsi battaglia in questi tre giorni. Una menzione speciale la meritano le due compagini di matrice abruzzese doc come la Vini Fantini-Tralfo e il Team Belvedere, che lotteranno fianco a fianco con realtÃ di grande prestigio a livello nazionale: Salus Ciclistica Seregno, Italia Nuova Bologna, Team Guerrini Senaghese, Pool CantÃ¹ â€“ GB Team, Omnia Imola Angelo Gomme, GS Parmense, Team Franco Ballerini, Academy Cycling â€“ Team General System, Audax Aprilia, Scuola Ciclismo Cene ASD, Sidermec Vitali, Industrie Forniture Moro â€“ C&G Capital-CS Spercenigo, Postumia 73, Romanese Cycling Team, Borgo Molino Villa Fiorita, UC Bustese Olonia, Asd Libertas Ceresetto, Asd Pedale Casalese Armofer, Cam Futuro â€“ Tris Stampi Fior Di Grano, Team Nial Nizzoli Almo, Cps Professional Team, Team Tiepolo Udine Cycling, Caneva Gottardo Giochi, Feralpi Monteclarense, Autozai-Contri, Team Coratti (squadra del campione italiano in carica Vincenzo Carosi, che sarÃ al via di questa edizione) e Ciclistica Trevigliese.

La presenza di due squadre straniere, la rappresentativa nazionale slovena e il Team Veleka (dalla Repubblica Ceca), conferisce ulteriore prestigio alla corsa e anche al lavoro degli infaticabili organizzatori.

Presso il Villaggio Lido dâ€™Abruzzo, a Roseto degli Abruzzi, in viale Makarska, il giorno della vigilia (giovedÃ¬ 30 aprile) sarÃ dedicato agli ultimi preparativi prima dellâ€™inizio della competizione. Dalle 14:00 alle 16:00 verifica licenze delle squadre, dalle 16:30 riunione tecnica con gli organizzatori e alle ore 18:00 circa la presentazione a turno di ogni singola squadra, offrendo ai presenti lâ€™opportunitÃ di conoscere i corridori e i loro obiettivi per questa breve gara a tappe.

Il Giro dâ€™Abruzzo Juniores prende il via ufficialmente venerdÃ¬ 1Â° maggio a Manoppello con una prima tappa di 93 chilometri abbinata al 77Â° Trofeo 1Â° Maggio CittÃ di Manoppello. Si parte alle 12:00 da corso Santarelli, via ufficiale sulla SP46 in direzione Lettomanoppello, per un percorso che prevede un primo giro di 23 chilometri e cinque circuiti da 17,5 chilometri. Gli ultimi 4,5 chilometri sono in salita lungo la SS539, con una curva decisa a destra negli ultimi 500 metri su via Santa Vittoria e arrivo su corso Santarelli.

Sabato 2 maggio si corre la seconda tappa a Casalincontrada di 89,6 chilometri. Dopo la partenza prevista alle 12:00 in piazza De Lollis un anello iniziale di 24 chilometri da ripetere tre volte e un giro finale di 20,6 chilometri. Dopo un tratto pianeggiante sulla SS81, la salita finale su via Alento di circa 2 chilometri presenta pendenze fino al 14%, con arrivo nel centro abitato in via Orientale.

Domenica 3 maggio, terza e ultima tappa da Tossicia a Colledara, la piÃ¹ lunga con i suoi 106,5 chilometri. Dopo lo start da Tossicia previsto alle 12:00 in piazza Umberto I, tratto iniziale di 22,2 chilometri e tre circuiti da 28,1 chilometri. Gli ultimi 3 km sono caratterizzati da una leggera ascesa costante con una serie di curve, poi rettilineo finale su via Nuova a Colledara sempre in leggera ascesa.

Sono previste quattro classifiche con relative maglie: azzurra (individuale a tempi â€“ sponsorizzata da Silicon Regolo), rossa (individuale a punti â€“ Intensive Athlete Lab), verde (gran premio della montagna â€“ Fior di Pellets) e bianca (giovani del primo anno nati nel 2009 â€“ Ferrometal).

Il video promo ufficiale del Giro dâ€™Abruzzo Juniores a cura di Lâ€™Ora del Ciclismo (Atlantide Video Service) a questo link https://www.youtube.com/watch?v=pcZagrI7lQI&pp=0gcJCdQKAYcqIYzv

Per consultare la guida tecnica con tutte le info principali tra regolamento e disposizioni organizzative https://www.giroabruzzojuniores.it/images/Planimetrie/GUIDATECNICA.pdf

Per visitare il sito web www.giroabruzzojuniores.it e aggiornamenti anche sulla pagina Facebook ASD Vomano Bike https://www.facebook.com/vomanobike/



