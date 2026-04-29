'Perdono 2026', Miriam Di Lorenzo è la 'Dama delle Chiavi'

Il Comune di Ortona ufficializza la Dama delle Chiavi 2026: sarà Miriam Di Lorenzo, 28 anni, ortonese, protagonista del Corteo delle Chiavi d’argento in programma sabato 2 maggio nell’ambito delle celebrazioni del Perdono; per questa edizione l’amministrazione ha scelto di accompagnare la designazione con un clima di maggiore suspense, rafforzando l’attesa attorno a una figura che resta patrimonio condiviso della città.

Diplomata all’Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” indirizzo Turismo, ha proseguito gli studi in Giurisprudenza all’Università di Teramo; pratica karate fin da bambina, è cintura nera 2° Dan e nel 2023 è entrata nella Polizia di Stato, scelta che racconta un percorso orientato al servizio e alla tutela della collettività; da sempre legata al Corteo del Perdono, vi partecipa sin da piccola indossando gli abiti storici.

“Abbiamo scelto consapevolmente di costruire un’attesa più marcata attorno alla designazione della Dama delle Chiavi - dichiara il sindaco, Angelo Di Nardo - perché riteniamo che questo momento debba essere vissuto fino in fondo dalla città, con curiosità e partecipazione. È una figura che appartiene alla comunità e che ogni anno rinnova un legame profondo con la nostra storia. Miriam Di Lorenzo interpreta pienamente questo spirito: il suo percorso racconta impegno, disciplina e un forte senso delle istituzioni, valori che rappresentano Ortona”.

“Abbiamo lavorato per rendere ancora più coinvolgente il percorso che porta al Corteo delle Chiavi d’argento - aggiunge l’assessore agli Eventi, Antonio Sorgetti - introducendo un elemento di suspense che ha acceso l’attenzione e la curiosità della città. La risposta è stata significativa e conferma quanto questa tradizione sia sentita. La scelta di Miriam Di Lorenzo si inserisce perfettamente in questo contesto: è una figura che unisce appartenenza, esperienza diretta nel Corteo e un percorso personale coerente con i valori della manifestazione”.

“Oggi per me è un momento speciale, carico di emozione e significato - commenta Miriam Di Lorenzo - Essere scelta come Dama delle Chiavi è un onore che accolgo con grande gratitudine e senso di responsabilità. Sono profondamente legata alla storia e alle tradizioni della nostra città e al Corteo del Perdono: fin da piccola ho partecipato indossando gli abiti storici. E oggi per me ricoprire questo ruolo significa diventare, anche solo per un momento, custode di un’eredità preziosa che ogni anno si rinnova e continua a vivere attraverso tutti noi. Affronterò questo cammino con emozione, rispetto e orgoglio - conclude - felice di poter rappresentare Ortona in una delle sue tradizioni più sentite”.



