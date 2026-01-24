Circolazione dei treni ripresa dopo gli interventi infrastrutturali e tecnologici

Torna gradualmente alla normalitÃ la circolazione sulla linea Adriatica, dove Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), ha portato a termine la terza fase dei lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico fra San Vito Lanciano (PE) e San Severo (FG), sulla linea Pescara-Foggia, svolti dal 14 al 23 gennaio.

Sono state sostituiti circa 9 km di rotaie nella Galleria Sinello, posta tra Porto di Vasto e Casalbordino, mentre nelle Gallerie San Giovanni (oltre 9 km di lunghezza) e Diavolo (oltre 5 km) sono state portate avanti le varie fasi dellâ€™intervento di Water Drain System (potenziamento del sistema di regimentazione delle acque attraverso soluzioni tecniche in grado di contrastare lâ€™accumulo di calcare sulle basole poste a livello del piano del ferro e favorire la corretta fuoriuscita delle acque di risalita, sorgive e piovane dalla galleria) per il drenaggio delle acque meteoriche.

Effettuate anche attivitÃ propedeutiche allâ€™attivazione della nuova Sottostazione Elettrica di Fossacesia, prevista per giugno 2026 e svolta la prima fase del rinnovo integrale del Sistema di Trazione Elettrica tra le stazioni di Ortona e San Vito (conclusione entro il primo trimestre del 2027).

Tra Fossacesia e Termoli, inoltre, sono andate avanti le attivitÃ propedeutiche alla realizzazione dellâ€™ACCM (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione), una vera e propria cabina di regia centralizzata del traffico ferroviario, mentre piÃ¹ a Sud sono stati effettuati lavori propedeutici al raddoppio della tratta fra Ripalta e Lesina.

Effettuati anche lavori nella Stazione di Civitanova Marche, funzionali allâ€™elettrificazione della linea Civitanova Marche-Albacina.

Gli interventi eseguiti â€“ che seguono quelli giÃ realizzati ad aprile 2024 e nel gennaio 2025 - sono necessari per continuare a garantire gli standard di affidabilitÃ dellâ€™infrastruttura e assicurare una maggiore regolaritÃ del servizio ferroviario e un incremento della capacitÃ della rete, con benefici in termini di puntualitÃ e, a regime, una ottimizzazione dei tempi di viaggio.

Le attivitÃ , svolte da tecnici di RFI e imprese appaltatrici, coadiuvati da mezzi dâ€™opera, hanno impegnato ogni giorno oltre 280 maestranze, dislocate sugli oltre 150 km di linea.

Lâ€™investimento economico complessivo Ã¨ di circa 310 milioni di euro, di cui 100 milioni finanziati con fondi PNRR.