Premio nazionale di letteratura sociale Città di Chieti "La città che ascolta" dedicato a Marilia Bonincontro, ultimi giorni per partecipare

Ultimi giorni per partecipare al “Premio Letterario Nazionale Città di Chieti – “La città che ascolta”/I Edizione 2025 – letteratura sociale”.

Scadenza del Bando per inediti il 10 febbraio 2026.

Il Premio è promosso dal Comune di Chieti, Assessorato alle politiche sociali e Biblioteca sociale “Marilia Bonincontro”, in collaborazione con RBS/Abruzzo, I luoghi del Buon Incontro Aps, Bibliodrammatica Aps, MLA/Museo Lettera d’Amore, SU/Sintassi Urbane (rivista letteraria), OPI/Orchestra Poetica Italiana. Ideazione e direzione artistica a cura di Beniamino Cardines, coordinamento Fabiola Nucci. La premiazione avverrà giovedì 12 marzo nell’ambito di FBS/Festival delle Biblioteche Sociali “Biblioteca Corpo Vivo” dal 10 al 14 marzo 2026.

Bando e la Scheda d’iscrizione al seguente link:

https://www.concorsiletterari.net/bandi/premio-letterario-nazionale-citta-di-chieti-1-edizione-2025/

“Siamo lieti di questa prima edizione del Premio Letterario Nazionale Città di Chieti, un’iniziativa che sottolinea l'importanza della cultura come strumento di crescita sociale e partecipazione–dice il sindaco Diego Ferrara- . La nostra città, attraverso il Premio "La città che ascolta", si propone come una comunità capace di accogliere, ascoltare e rispondere alle sfide sociali con l’intelligenza culturale, creando ponti tra le persone e le istituzioni. Siamo convinti che iniziative come questa possano contribuire a fare di Chieti una città sempre più inclusiva e al centro di eventi di rilevanza nazionale".

“Grazie alla traccia e alla tematica centrale “La città che ascolta”, protagonista è la città e la sua capacità di ascoltare, di aggregare e dare risposte sociali – aggiunge l’assessora alle Politiche sociali Alberta Giannini - . Il Premio è un progetto che anticipa e confluisce in “Biblioteca Corpo Vivo – Festival delle Biblioteche Sociali” che stiamo organizzando per marzo 2026. Un progetto ideato per valorizzare creativamente tutte le esperienze e le realtà associative che operano in ambito sociale. Per sensibilizzare i cittadini a uno sguardo nuovo sulle città".

“Crediamo che attraverso la Letteratura si possano continuamente rinnovare e formare coscienze e, allo stesso tempo, trovare parole nuove per sensibilizzare tutti i cittadini alle tematiche sociali – aggiunge Beniamino Cardines, ideatore e presidente della Giuria - a partire dalla cultura personale. Attraverso il processo creativo della narrazione scopriremo realtà sommerse, sconosciute ai più".

“Il premio dedicato a Marilia Bonincontro, fine poetessa, è perfettamente in sintonia con il tema ‘La città che ascolta’ – chiude Fabiola Nucci, responsabile della Biblioteca sociale “Marilia Bonincontro” gestita da Chieti Solidale- La Biblioteca che porta il suo nome vuole continuare a essere uno spazio di dialogo, accoglienza e partecipazione culturale, mantenendo viva la sua eredità umana e poetica".