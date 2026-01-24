Abruzzo protagonista a Roma: i vertici della Piccola Industria regionale al primo Consiglio della nuova Presidenza nazionale

Il Comitato Regionale Piccola Industria di Confindustria Abruzzo, rappresentata dai propri vertici, ha partecipato al primo Consiglio Centrale della Piccola Industria di Confindustria Nazionale, riunito a Roma sotto la nuova Presidenza guidata da Fausto Bianchi.

La delegazione abruzzese â€“ composta da Giammaria de Paulis, Presidente del Comitato Regionale Piccola Industria di Confindustria Abruzzo e Vice Presidente Piccola Industria Nazionale con delega a persone, formazione e competenze, da Massimo Pomilio, Presidente della Piccola Industria di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, da Roberto Monfredini, Presidente della Piccola Industria di Confindustria Lâ€™Aquila â€“ Abruzzo interno, e da Ermanno Cerone, Delegato regionale al Progetto Gestione Emergenze della Piccola Industria â€“ ha voluto rendere concreta la propria vicinanza e lâ€™impegno dei territori abruzzesi rispetto alle scelte strategiche nazionali.

La partecipazione allo svolgimento di questo primo significativo Consiglio Centrale assume un valore istituzionale di primaria importanza: la presenza dei massimi vertici della Piccola Industria abruzzese a Roma testimonia lâ€™adesione convinta e responsabile al progetto nazionale di rilancio e rafforzamento delle PMI italiane. Ãˆ una conferma tangibile dellâ€™importanza di costruire, sin da subito, una sinergia forte e duratura tra territorio e livello nazionale, favorendo contaminazioni positive tra le diverse realtÃ regionali.

Particolarmente rilevante Ã¨ il fatto che, su impulso del Presidente Nazionale Fausto Bianchi, il Consiglio sia stato esteso a tutte le rappresentanze territoriali, superando precedenti configurazioni e aprendo a una partecipazione piÃ¹ ampia e inclusiva. Questa scelta strategica rappresenta un importante riconoscimento della centralitÃ dei territori e della loro capacitÃ di contribuire attivamente alla definizione delle linee programmatiche che guideranno la Piccola Industria nei prossimi anni.

La delegazione abruzzese ha dunque colto lâ€™occasione non solo per conoscere e condividere le prioritÃ programmatiche della nuova governance, ma anche per ribadire il proprio impegno a operare in stretto raccordo con la rete nazionale, promuovendo iniziative concrete a sostegno dellâ€™intero sistema delle PMI del territorio.

Con questa partecipazione, il Comitato Regionale Piccola Industria di Confindustria Abruzzo conferma la propria determinazione a sostenere un percorso di crescita e innovazione, in cui le imprese abruzzesi siano protagoniste attive nel panorama nazionale.



