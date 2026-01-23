Carabinieri Chieti, il Comandante Gianluca Feroce a confronto con i militari del territorio

Il Generale di Brigata Gianluca Feroce, Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, ha fatto visita al Comando Provinciale di Chieti.

Ad accogliere l’alto Ufficiale nella Caserma “Chiaffredo Bergia” è stato il Comandante Provinciale di Chieti, Colonnello Cosimo Damiano Di Caro, unitamente agli Ufficiali e a una rappresentanza dei Comandanti di Stazione e dei Reparti Speciali operanti sul territorio.

Presenti anche alcuni militari in congedo appartenenti alla Sezione di Chieti dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nel corso dell’incontro, il Generale Gianluca Feroce ha avuto modo di approfondire nel dettaglio la conoscenza delle dinamiche provinciali e ha tracciato le linee programmatiche dell’Arma in materia di ordine e sicurezza, nelle diverse località che caratterizzano il territorio.

Particolare apprezzamento è stato espresso per il quotidiano impegno dei militari dell’Arma e per i risultati operativi conseguiti nel contrasto alla criminalità nonché per la prossimità ai cittadini, soprattutto anziani e appartenenti alle fasce più vulnerabili, che viene assicurata in tutti i 104 Comuni della provincia di Chieti.