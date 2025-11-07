Monitoraggio su progetti di recupero e valorizzazione edifici sacri, il punto della situazione in Prefettura

Si è svolta in Prefettura, a Chieti, la riunione di monitoraggio sui progetti di recupero e valorizzazione degli edifici sacri del Fondo Edifici di Culto (FEC) del Ministero dell'Interno, diretti dal Prefetto Alessandro Tortorella.
Nel corso dell'incontro, presieduto dal Prefetto di Chieti Gaetano Cupello, si è fatto il punto sullo stato dei dodici edifici di proprietà FEC nella provincia di Chieti, finanziati con fondi ordinari e PNRR.
Presenti, il viceprefetto Antonio Tedeschi (FEC), la Soprintendente Chiara Delpino con i funzionari architetti Emanuela Criber e Aldo Giorgio Pezzi e l’architetto Caterina Di Paolo del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche.
Tra i cantieri in corso o in fase di conclusione:
Abbazia di San Giovanni in Venere (Fossacesia)
Chiesa della Trinità (Ortona)
Santuario di San Camillo de Lellis (Bucchianico)
Chiesa dei Riformati - Santa Chiara (Bucchianico)
Chiesa di San Francesco (Chieti)
Per altri edifici, come San Francesco a Guardiagrele, San Bartolomeo a Lanciano e la Cappellina del SS. Crocifisso a Ortona, sono previsti interventi di recupero nei prossimi mesi.
È stata condivisa la volontà di mantenere incontri periodici per seguire da vicino l’avanzamento dei lavori e promuovere la tutela del patrimonio storico-artistico del territorio.