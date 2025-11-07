“Donne in onda” - Talk tra l’autrice Lorenza Fruci e Anita Trivelli

Nell’ambito del Festival di Libri e Altrecose 2025, il 9 novembre, alle ore 16, presso il Museum Cascella di Pescara, si svolgerà il talk sul libro Donne in onda. Il racconto dell’immaginario femminile nei primi anni 70 di Rai (RAI libri) di Lorenza Fruci.

L’autrice, manager culturale e giornalista, già assessora alla Crescita Culturale e Delegata alle Pari Opportunità di Roma, dialogherà con Anita Trivelli, ordinaria di Cinema presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell’Università d’Annunzio.

La dott. ssa Lorenza Fruci collabora con la Rai e scrive sul quotidiano “Il Mattino”, occupandosi di promozione della cultura e valorizzazione del territorio. È autrice di cortometraggi, documentari e programmi TV, nonché di saggi e libri.

Il 24 e 25 ottobre scorsi ha tenuto due seminari professionalizzanti sulle tappe fondamentali della rappresentazione della condizione delle donne nei programmi della TV pubblica, dalla fase aurorale fino alla contemporaneità, presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell’Università "d'Annunzio".