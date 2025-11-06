Dalila Bonelli testimonial nazionale dei "Giorni della Ricerca"

Dalila Bonelli, presidente dell’associazione Lory a Colori, è stata scelta tra i testimonial nazionali della ricerca scientifica e delle raccolte fondi per sostenerla. È la sorpresa che tutti i sostenitori dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) stanno ricevendo nelle cassette postali, ricevendo gli opuscoli illustrativi dell’associazione, e che animerà tante piazze di tutta Italia il prossimo fine settimana.

Sono in corso i “Giorni della ricerca”, l’iniziativa nazionale dell’AIRC per raccontare un anno di risultati, presentare le nuove sfide per migliorare la prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro, e raccogliere fondi a sostegno degli oltre 770 progetti di ricerca in corso. Uno dei momenti fondamentali di questa mobilitazione si terrà nel prossimo fine settimana, sabato 8 e domenica 9 novembre, con i banchetti che anche nel vastese si terranno per la vendita dei “cioccolatini della ricerca”.

Il 27 ottobre scorso, in occasione della presentazione nazionale dei “Giorni della ricerca”, Dalila Bonelli è stata presente al Quirinale per la cerimonia di presentazione della mobilitazione solidale dell'Airc. «La sua non è stata una presenza casuale: qualche mese fa, infatti, la sua storia è stata scelta (insieme a quella di un paziente, Massimo Sirelli, e una ricercatrice, Elisa Taiana) per la campagna nazionale – il racconto della giornata della onlus sansalvese - Commosse e orgogliose per questa esperienza così significativa, vogliamo ringraziarla di cuore per il suo instancabile impegno all’interno dell’Associazione e per il suo inarrestabile attivismo, che ogni giorno ci ispira e ci sprona ad andare avanti».

La cerimonia di presentazione è avvenuta in un giorno speciale per Dalila Bonelli. «Quattro anni fa tornavo definitivamente a casa dopo otto mesi di trasferta veronese, con un piccolo Giona che non potevo ancora tenere in braccio e una risposta patologica completa, vale a dire: senza cancro» racconta Dalila. «Quest’anno il caso (o il karma, o semplicemente il caos) ha voluto che festeggiassi questo anniversario al Quirinale, alla cerimonia di apertura dei “Giorni della Ricerca” – prosegue la presidente dell’associazione Lory a Colori - sono stata scelta come volto della campagna nazionale».

«Un onore enorme, ma soprattutto la dimostrazione tangibile di quanto la ricerca possa trasformare non solo le cure, ma anche le storie di vita – la riflessione condivisa da Dalila Bonelli - Se io e Giona siamo qui, lo dobbiamo alla ricerca e a chi, ogni giorno, sceglie di sostenerla, raccontarla e renderla possibile».