Abruzzo da record: oltre 7 milioni di turisti nel 2024

Il 2024 si è chiuso con oltre sette milioni di turisti in Abruzzo: un record mai raggiunto che fotografa il lavoro svolto dal presidente Marsilio, dall'intera giunta e dal Dipartimento del Turismo in questi anni.

Il sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D'Amario, ha presentato alla Borsa internazionale del turismo di Milano, i dati e le prospettive messe in campo per migliorare ulteriormente l'offerta turistica abruzzese.

"Abbiamo presentato dati che pur essendo ancora provvisori, quindi con prospettiva di ulteriore crescita, ci danno un aumento del 5,59% rispetto al 2023 - ha dichiarato D'Amario - Per la prima volta l'Abruzzo sfonda il muro dei sette milioni di presenze, è un dato importante, che ci fa capire che la direzione è quella giusta. Un dato che ci fa capire che stiamo facendo scoprire al mondo intero l'Abruzzo in tutte le sue bellezze".

"È normale - ha aggiunto - che il core business sia ancora legato alla costa attrezzata per il turismo di massa, soprattutto quella teramana, ma abbiamo numeri in crescita esponenziale per quanto riguarda il turismo esperienziale. Tante persone oggi non vengono solo in visita in un luogo, ma vogliono vivere il territorio dove vengono in vacanza. Parchi nazionali e parchi regionali offrono un patrimoni storico culturale imponente che non ha niente da invidiare alle altre regioni. Sicuramente l'Abruzzo è diventata una meta di primo piano per questo nuovo modo di fare turismo".

"Nelle prime ore di Bit - ha sottolineato D'Amario - abbiamo avuto un grande afflusso di persone che hanno chiesto informazioni sui nostri territori e sulle nostre bellezze. Una volta le fiere erano soprattutto ritrovo di amministratori adesso invece puntiamo sugli stakeholder, i nostri operatori stanno riempiendo le loro agende incontrando buyer e tour operator nazionali e internazionali, grazie anche alle intese con le nostre Camere di commercio che non solo in ambito turistico ci permettono di muoverci come sistema Abruzzo. Siamo fiduciosi che la Bit quest'anno rappresenti l'ennesimo tassello per far crescere ancor più l'Abruzzo in ambito turistico".