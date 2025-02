La Sieco Akea Ortona stoppata a Napoli. Vincono i campani 3 a 1

La Sieco Service Akea Ortona parte bene ma poi trova una fiera reazione da parte degli avversari bravi a sfruttare ogni minima incertezza dei ragazzi di Coach Denora che, fatta eccezione per il quarto ed ultimo set, sono sempre in partita. C’è rammarico per non essere riusciti a sfruttare palle pesantissime che avrebbero potenzialmente cambiato il corso della gara. In particolare bruciano ancora tre palle set sprecate nel secondo parziale e che hanno permesso a Napoli di restare in gara così da ribaltare il punteggio. Analisi condivisa dal DS Massimo D’Onofrio: «Abbiamo dimostrato ancora una volta di avere una buona capacità di restare in gara anche nelle situazioni più difficili. Quello che ancora ci manca è la lucidità nelle situazioni in cui dovremmo invece mantenere la calma e chiudere. Sono situazioni che se non adeguatamente sfruttate permettono agli avversari di galvanizzarsi e di fatti Napoli ha preso fiducia nei propri mezzi ed è stata bravissima a mantenere una concentrazione massima. Sono riusciti a difendere palloni impossibili e di conseguenza noi abbiamo avuto sempre più difficoltà a chiudere il punto. C’è da lavorare per riprendere quella fiducia nei nostri mezzi affinché si riesca a chiudere quei punti decisivi che ancora una volta non siamo riusciti a mettere a terra».

La prossima occasione per tornare a muovere la classifica sarà domenica 16 febbraio alle ore 16.00 contro il fanalino di coda EnergyTime Campobasso.

IN BREVE

La Sieco Service Akea Ortona continua soffre il muro degli avversari e Napoli riesce subito a trovare una discreta distanza con Coach Denora costretto al time-out sul punteggio di 7-3. Ortona prova una rimonta e riduce lo strappo di soli due punti ma a metà parziale i padroni di casa accelerano ancora 12-8. La concentrazione dei padroni di casa cala di intensità, qualche errore di troppo e il muro di Ortona che sporca gli attacchi dei partenopei e si arriva al 13-13. Si continua sui binari dell’equilibrio ma sul rush finale, Ortona è avanti di due punti 18-20. Ortona controlla un fine set fatto di cambi palla e così il primo set è per Ortona. È Napoli a trovare il punto break ad inizio del secondo set ma Ortona punge a muro e recupera 5-5. Napoli prova ancora la fuga approfittando di un paio di errori individuali dei giocatori di Ortona, Coach Denora ferma tutto sul 10-6. Si arriva quindi alla metà del parziale con i padroni di casa in vantaggio 12-8. Buon momento per Ortona con muro/difesa che smorzano gli attacchi dei campani e con Rossato che finalizza. Il gap è quindi ridotto 16-14. Sprint finale tutto a favore di Napoli che parte in vantaggio 21-19 ma Ortona batte forte e mura bene fino al 22-22. Ortona recupera e ha tra le mani la palla giusta per chiudere il set. La diagonale di Rossato però è fuori di poco e si va ai vantaggi 24-24. La Sieco Akea ha tra le mani un paio di set-point ma Napoli è brava a coprire, ricostruire e trovare alla fine la forza di vincere e riportare la gara in equilibrio 1-1. Nel terzo set, Pinelli si affida per i primissimi punti al suo reparto centrale che non delude ma il set è equilibrato. Ortona prova la mini-fuga e a metà parziale il tabellone indica il 9-12. Fuga stoppata dai padroni di casa che approfittano di un periodo di appannamento degli adriatici, il punteggio è ora 14-13. È Napoli a partire avvantaggiata nell’ultima parte del parziale, 20-18. Ortona tiene botta e tallona l’avversario che però chiude con il minimo scarto 25-23. Quarto set che inizia con Napoli subito in vantaggio 4-0 con molti errori in attacco degli ortonesi. Ortona fatica a star dietro ad un Napoli che sulle ali dell’entusiasmo difende ogni pallone, a metà parziale i campani sono avanti 13-7. Ancora una volta Ortona mostra difficoltà in ricezione e la cosa agevola il gioco dei padroni di casa. Impennata d’orgoglio degli adriatici che accorciano le distanze arrivando al 18-15. Il vantaggio, però, è sempre partenopeo negli ultimi punti la Gaia Energy è sul 22-18. Ormai i padroni di casa sono troppo avanti e troppo prossimi al traguardo. La Sieco Akea Ortona non può che arrendersi e cedere l’intera posta in palio



PRIMO SET

Coach Denora Pinelli palleggiatore e Rossato opposto. Del Vecchio e Bertoli sono gli schiacciatori mentre al centro ci sono Pasquali e Arienti. Broccatelli libero.

Padroni di casa che scendono in campo con Leone palleggiatore, e Lugli opposto. Schiacciatori di posto quattro sono Darmois e Starace e la coppia formata da Lanciani e Martino al centro. Libero Ardito.

La prima palla dell’incontro è per i padroni di casa che vanno al servizio con il Numero 6 Leonardo Lugli. Il primo punto arriva dal centro con Pasquali 1-0 che poi sbaglia il servizio 1-1. Il Secondo punto della Sieco arriva sempre dal reparto centrale, questa volta con Arienti. Lugli capitalizza una free-ball 4-3. Poi Arienti impatta sul muro di Martino 5-3. Ancora muro di Napoli, stavolta con Lugli 7-3. Sulla rete il servizio di Darmois 8-6. Pallonetto di Starace 10-7. Rossato sbaglia l’approccio all’attacco e manda la palla in rete 12-8. Fuori l’attacco di Lugli che sbaglia senza muro 13-10. Fuori l’attacco di Lugli 13-13. Rossato tira forte 16-16. Lungo il servizio di Darmois 17-17. Check su un muro di Bertoli e il VAR alla fine decide che l’invasione aerea non c’è 17-19. Pasquali tira letteralmente una bomba al centro 18-20. Errore di Lugli dai nove metri 19-21. Ancora un errore al servizio, stavolta di Starace 20-22. Del Vecchio trova la diagonale del 21-23. Starace tocca la schiacciata di Rossato 22-24. Annullato il primo set point 23-24. Il punto del set è di Pasquali al centro 23-25.



SECONDO SET



Il primo punto è di Napoli ma il pareggio è presto servito da Bertoli 1-1. Fuori il servizio di Ortona 4-2. Incomprensione nel campo di Napoli, nessuno copre un facile muro di Ortona 5-5. Del Vecchio murato 8-5. Rossato prova a giocare sulle mani di un muro che non c’è e la palla schizza fuori 10-6. Arienti trova il punto al centro 12-8. Napoli non riesce a difendere la diagonale stretta di Rossato 14-10. Darmois trova l’incrocio delle linee a fondo campo 15-10. Rossato trova un buon mani-fuori 16-13. Ancora Rossato per il 16-14 dopo un buon recupero in difesa. Fischiata doppia a Leone 16-15. Ancora Rossato 16-16. Muro su Del Vecchio e Napoli ancora sul +2 18-16. Starace spara una pallaccia a metri dalla linea di fondo 18-18. Fuori l’attacco scomposto di Rossato 21-18. Il solito Rossato rosicchia un punto 22-21. Muro di Pasquali 22-22. Ancora una buona difesa di Ortona con Bertoli che finalizza 22-23. Darmois mette palla a terra 23-23. Ancora muro di Pasquali 23-24. Palla out di poco di Rossato 24-24. Mani fuori di Del Vecchio e Di Tullio entra per servire ma Napoli pareggia sul 25-25. Ancora una volta Del Vecchio trova il set point 25-26 ma Starace annulla anche questo set point. Starace trova un buon mani-fuori e il set point è ora per Napoli 27-26. Stavolta Del Vecchio non ce la fa e viene murato 28-26.



TERZO SET



Si riparte con la palla tra le mani dei padroni di casa con Lugli. Il primo punto è per Ortona con Pasquali 0-1. Rossato sbaglia la battuta 1-1. Gran palla di Rossato 1-2. Ancora un punto al centro ma stavolta è Arienti 2-3. Invasione di Leone ma a prescindere il muro di Pasquali aveva chiuso 3-5. Ace di Darmois 5-5. Del Vecchio tira forte 6-9. Rossato fallisce il servizio 8-10 così come Starace 8-11. Invasione di Leone 9-12. Bertoli fermato da un buon muro 11-12. L’attacco di Rossato viene toccato dal muro 11-13. Mani/fuori per Starace 13-13. Napoli passa dal -2 al +1 e si porta in vantaggio 14-13. Starace chiude Rossato a Muro 16-15. Ancora Starace che stavolta invece attacca per il mani-fuori del 17-15. Fuori l’attacco di Lugli 17-17. Grande azione da parte del Napoli che difende con le unghie e con i denti riuscendo poi a concludere l’azione a proprio favore 20-18. Lanciani Chiude Bertoli a muro 21-18. Muro di Arienti 21-19. Martino ferma Rossato a muro 23-20. Out l’attacco di Lugli 23-22. Bertoli murato 24-22. Out il servizio di Darmois 24-23. Lugli chiude il set 25-23 e Napoli conquista il primo punto in palio 25-23.



QUARTO SET



Subito l’ace di Leone 1-0. Ancora out la parallela di Ortona 4-0. Fuori il servizio di Leone 4-1. Stavolta Rossato tira un buon diagonale 5-2. Muro di Napoli 7-2. Pasquali trova l’8-4. Pallonetto di Bertoli 8-5. Out il muro di Ortona 10-6. Errore per Di Tullio ed è 12-7 per Napoli. Di Tullio trova i mani-fuori 15-9. Lunga la ricezione di Ortona ed è punto facile per Napoli 18-11. Rossato aggiusta una palla complicata e accorcia 18-15. Lungo il servizio di Bertoli 20-16. Fuori l’attacco al centro di Pinelli 21-16. Fuori la battuta di Rossato 23-18. La vittoria di Napoli è a firma di Lanciani che trova il muro vincente che consegna set, match e tre punti ai suoi.

Gaia Energy Napoli – Sieco Akea Ortona 3-1 (23/25 – 28/26 – 25/23 – 25/19)

Durata Set: 31’ / 40’ / 36’ / 31’ /

Durata Totale: 2h 18’

Arbitri: Mancuso Alberto, Giorgianni Giovanni

da c.s.