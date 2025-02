PER L'ORTONA UNA VITTORIA IMPORTANTE DOPO LA SCONFITTA DI DOMENICA SCORSA

La vittoria era alla portata ma non scontata e soprattutto dopo la sconfitta di domenica scorsa l'Ortona non poteva permettersi nessun passo falso . Si parlava alla vigilia di una difesa assolutamente in emergenza per via delle assenze di Lieti e Caporale ma Mister Colussi ci ha abituati ad escogitare i correttivi necessari anche in queste situazioni e senza battere ciglio e soprattutto motivando la squadra e i giovani chiamati in sostituzione e riuscendoci pienamente . Non avevo dubbi perchè i giovani da lui impiegati per i più potevano essere un rischio ma il lavoro fatto su di loro e' di ottima qualità e il mister non ne ha dubbi rimanendo sempre convinto che oltre ad essere bravi hanno anche la consapevolezza di esserlo davvero e questo e' il compito più importante e difficile svolto da un allenatore . Con queste premesse non c'erano dubbi che i chiamati in campo avrebbero risposto alla grande e così e' stato . La gara di oggi era importante non dal punto di vista degli effettivi valori tra le due squadre in merito alla classifica ma soprattutto perchè il livello comunque si e' alzato e alcuni risultati tradiscono ampiamente quanto decretato dalla classifica .

Detto questo la gara e' stata affrontata nel modo giusto , con determinazione , con volontà , con il giusto agonismo e giusta concentrazione e da subito si e' capito che c'era una sola squadra in campo ed infatti la superiorità si e' concretizzata con la rete di Bernabeo al 12' del p.t. che approfitta anche di un errore della difesa avversaria che rinvia rasoterra e gli da la possibilità di driblare l'unico difensore rimasto , l'ex di turno Giovanni Martelli e con un bel diagonale trafigge l'estremo difensore Di Cencio .

L'Ortona ha mantenuto il pallino del gioco ed ha cercato il raddoppio ma il Fossacesia al 39's.t. ha sfiorato il pareggio .

Appena due minuti dal fischio del s.t. e i gialloverdi raddoppiano su calcio di punizione con Pau che approfitta di un ennesimo errore della difesa avversaria che ne devia la traiettoria .

E Pompilio ? da lui ci si aspetta sempre una rete e dopo averla mancata in due occasioni riuscirà a farla davvero ? Vedremo .

Il tempo del bentornato al giovane Rosati con uno scroscio meritato di applausi del pubblico e la terza rete l'apparecchia lui stesso al 31' s.t. con un tapin facile facile direbbe qualcuno ma io sottolineo ancora una volta che il gol facili non esistono , e' un mio parere personale , ma l'esperienza mi ha insegnato che i gol sono tutti difficili , diventano facili quando li si segnano . Il tapin gli e' stato servito dallo sgusciante ed intraprendente esterno sinistro Lafsahi , ottima la sua prestazione .

Un minuto dopo al 32' s't. torna l'ariete e il quarto gol e' ben confezionato con un pallonetto di piatto .

Al 38' s.t. c'è anche gloria per il Fossacesia che cos' fissa il risultato finale sul 4-1 per l'Ortona .

Una gara dominata e vinta con merito che ci ben predispone nella trasferta della prossima gara di campionato in quel di Francavilla , bisogna dare seguito alla vittoria di oggi , le trasferte in questo campo negli ultimi tempi non sono mai stati granchè positivi , quindi serve una prova gagliarda e d'impegno particolare ma sono sicuro che i gialloverdi cercheranno in tutti i modi di ribaltare il pronostico in questo campo ostico per i nostri colori .

Formazione dell'Ortona

1-De Deo v.6.5 non particolarmente impegnato ma sicuro nelle prese alte che stoppano eventuali possibli sviluppi positivi avversari .

2-Del Greco v. 7 sta crescendo in fase difensiva evidenziando anche la sua propensione nelle sortite in appoggio alla fase offensiva . Ottimo il suo inserimento per l'economia della squadra .

3-Palmaricciotti v. 6. alcune sbavature difensiva , alcuni appoggi approssimativi , rientro da infortuni , il tutto per dire che deve migliorare il suo rendimento .

4-Giandonato v. 6 Metodico , buona posizione ma rispetto al suo valore non lo esprime al meglio , deve dare di più in modo consistente .

5-Moro v. 6.5 il ruolo di difensore oggi non e' mai stato particolarmente gravoso ma comunque non ha demeritato , ha dato il suo contributo .

6-Giancristofaro . v. 6.5 generalmente impiegato come difensore esterno nella posizione odierna di centrale si e' ben comportato ma bisogna anche tener presente che l'avversario e' apparso un po' remissivo e poco incisivo .

7-Bernabeo v. 7 sta crescendo continuamente , bello il suo gol , da fastidio alle difese avversarie , non e' facile da addomesticare , si batte con agonismo ed ardore , così lo voglio , la grinta e' contagiosa per i compagni .

8-Petrone v. 6.5 buon lavoro , mai eccelso ma utile , oggi senza Schiedi ha dovuto pedalare .

9-Pompilo v. 7 quando si ha il palato fine si aspetta da questo giocatore faville e quando illumina soltanto sembra quasi che delude , non e' affatto così quando si timbra il cartellino e lui anche oggi lo ha fatto bisogna gridare eureka .

10-Pau v. 7 deve gestire meglio alcuni palloni , comunque dopo le prime uscite si e' visto che possiede delle buone qualità , aspetto che le metta in mostra .

11-Lafsahi v. 7.5 per me il migliore in campo .ha personalità , ha dribling ma non deve esagerare , oggi non goleador ma assist-man . Produttivo soprattutto per i compagni . Innamorarsi troppo del pallone a volte e' deleterio .

19-Rosati v. 7 rientra e ricomincia come ci aveva lasciato andando in gol , e' un vizietto che gli mancava ma che quest'anno sta cercando di prendere con continuità . Una bella freccia nell'arco del Mister.

esordienti che hanno fatto il loro ingresso in campo anche se per pochi minuti - li cito con piacere - Seccia Leonardo -Bechchiki Ilyas - Patricelli Tommaso orgoglio per loro e per noi che li seguiamo .

allenatore Roberto Colussi v.8 quando ha difficoltà di disponibiltà di alcuni giocatori titolari da il meglio di se, dote importantissima .



Amerigo Gizzi