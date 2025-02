Tre punti d'oro per la Victoria Cross Ortona

Dopo la cocente sconfitta di domenica scorsa eravamo chiamati a riscattarci immediatamente e lo abbiamo fatto.

Non è stato affatto facile batter il Trigno Celenza infatti la vittoria è arrivata al novantesimo e tutto questo fa' onore ai nostri ragazzi che non hanno mollato mai e ci hanno creduto fino alla fine.

Abbiamo avuto un momento di blackout nel primo tempo dopo essere passati in vantaggio che poi c'è costato il pareggio, pur creando un paio di palle goal con De Luca dove il portiere ospite si è fatto trovare pronto, toccherà a Mister Panta in settimana capirne le motivazioni.

Nel secondo tempo non abbiamo concesso niente, solo un paio di contropiedi, il nostro portiere non è stato quasi mai impegnato e il goal al novantesimo è stata la logica conseguenza di quella che è stata una vittoria meritata. Tre punti d'oro, di vitale importanza, che ci permettono di ridurre il gap con le squadre che ci precedono.

FORMAZIONE

DELLA PELLE, PACACCIO ANDREA, MAZZARELLI, SCARINCI ( 46° MACCARONE ALBERTO ), LUCIANI, SCORPIGLIONE, ALTOBELLI ( 46° TELLA ), D'AMELIO, HAMZA ( 90° BUZZELLI ), DE LUCA, BILANCIA ( 53° MARIANI )

RETI: 15° LUCIANI, 45° POLLACE, 90° MAZZARELLI