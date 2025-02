Dolore e costernazione per la scomparsa del dottor Fiorello Pantaleo

Dolore e costernazione, a Lanciano e nel territorio, per la scomparsa del Dottor Fiorello Pantaleo.

Medico chirurgo e odontoiatra, aveva una grande passione per lo sport e ricopriva la carica di presidente del club calcistico Athletic Lanciano, militante nel Campionato di Prima Categoria abruzzese.

"Fiorello Pantaleo è stato un professionista impeccabile, sempre vicino ai giovani e allo sport. E’ stato nostro medico sportivo da sempre, per anni, seguendo meeting, manifestazioni, gare e tornei riguardanti gli sport d’acqua. E’ stato con noi fino a sabato primo febbraio scorso, quando ha seguito, da bordo vasca, la partita di pallanuoto, del campionato di serie C, tra i Castelli romani e la nostra squadra. Avrebbe voluto prendere parte anche al prossimo Meeting nazionale di nuoto che si svolgerà il 14-15 e 16 febbraio prossimi. Diceva: “Vediamo come sto e decidiamo…”. Non ha mai mollato, nonostante stesse male. In questo momento di lutto, siamo vicini alla sua famiglia, alla moglie Carla e ai figli, ai quali diamo un forte abbraccio. Se n'è andato un amico, disponibile, educato, pieno di entusiasmo. Perdiamo una grande persona...”.

Così Franco D’Intino, presidente del Lanciano Sport Center, e tutto lo staff del centro sportivo frentano, riguardo alla morte del medico Fiorello Pantaleo.

Cordoglio dal Lanciano FC, club calcistico di Eccellenza: “Il Lanciano FC partecipa commosso al dolore che ha colpito l'Athletic Lanciano e la famiglia Pantaleo per la scomparsa del Presidente Fiorello Pantaleo. Una persona perbene, un professionista serio e competente, nello sport come nella vita, che ha onorato e amato i colori rossoneri in ogni categoria”.

I funerali avranno luogo martedì 11 febbraio, alle ore 15,30, nella Chiesa di Sant'Antonio a Lanciano.

Condoglianze alla famiglia.