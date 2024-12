Ribalta su RaiNews per "Borracce di poesia" e la Via Verde della Costa dei Trabocchi

La Via Verde della Costa dei Trabocchi sullo sfondo. Le gallerie, la vista da Punta Aderci, la ciclabile diventata ormai iconica e rappresentativa di un intero territorio, con tanto di indotto economico legato al cicloturismo.



Questa l'ambientazione dello spazio dedicato all’Abruzzo in occasione della puntata del 30 novembre scorso di Pedala Italia, programma di RaiNews24 ideato e condotto dal giornalista Alfredo Di Giovampaolo e che racconta il mondo visto dal sellino. Un progetto forte già dell’esperienza di Cammina Italia, sempre a firma del giornalista Rai.



In Pedala Italia, dunque, spazio alle storie legate al mondo bici, alle esperienze, al racconto di lavori che hanno a che fare con l’universo della bicicletta, ai territori.



E la puntata del 30 novembre scorso ha visto protagonista l’Abruzzo attraverso Borracce di poesia, progetto dell'abruzzese Alessandro Ricci. Un’idea evoluta nel tempo, nata con la scrittura di rime dedicate appunto alla bici e poi diventata organizzazione di tour in bici, in Abruzzo e non solo.



“In questa rubrica dedichiamo anche uno spazio alla poesia, alla letteratura, all’arte a tema bicicletta” nelle parole del giornalista Alfredo Di Giovampaolo. E quindi, con la Via Verde della Costa dei Trabocchi a fare da cornice, la lettura della rima-manifesto di Borracce di poesia: La bici è metafora di vita/in discesa pianura o salita/è questione di cambio di rapporti/e risultati da come ti comporti.



Foto: frame dal video di Pedala Italia



Link, dal minuto 13'38"

https://www.rainews.it/rubriche/pedalaitalia