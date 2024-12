Conoscere e applicare l'intelligenza artificiale - Sabato 7 dicembre, dalle ore 9:00, presso la Sala Eden di Ortona,

Sabato 7 dicembre, dalle ore 9:00, presso la Sala Eden di Ortona, si terrà la conferenza aperta a tutti dal titolo “Conoscere e applicare l’Intelligenza Artificiale”, organizzata da Massimo Cocciola, Responsabile dell’Associazione Nazionale Sociologi (ANS) della provincia di Chieti, con il patrocinio della Provincia di Chieti, del Comune di Ortona e dell'Ambito Distrettuale Sociale Ortonese.



L'evento si propone di analizzare le opportunità e le sfide dell'intelligenza artificiale, un tema di crescente interesse globale per il suo impatto trasformativo sulla società.

La conferenza vedrà la partecipazione di esperti del settore che condivideranno le loro conoscenze e esperienze, offrendo una panoramica delle ultime innovazioni nel campo dell'IA.

Tra i relatori:

• Silvio Olivastri, AI & Data Science Manager, con un intervento su “Introduzione all’Intelligenza Artificiale”.

• Massimo Cocciola, sociologo ANS, che tratterà il tema “Etica e Intelligenza Artificiale”.

•. Antonio Maffei, Direttore ITS Academy di Lanciano, con un intervento su “Prepararsi al futuro”.

• Antonella Colonna Vilasi, del Centro Studi Intelligence, che parlerà di “L’Intelligenza Artificiale applicata alla sicurezza”.

L'ANS, che si propone di promuovere il ruolo del sociologo e contribuire allo sviluppo delle scienze sociali, presenta questa iniziativa con finalità formative, educative e di orientamento per i ragazzi. Saranno presenti anche studenti delle scuole superiori di Ortona, tra cui l'Istituto Nautico, Professionale, Commerciale, Liceo Scientifico e Classico.

Durante l'incontro, verranno affrontati vari aspetti dell'IA, tra cui:

• La storia e le principali sfide dell’IA

• Intelligenza Artificiale e Lavoro

• Sicurezza ed etica nell'uso dell'IA

L'intelligenza artificiale ha il potenziale di rivoluzionare molti aspetti della nostra vita quotidiana. Tuttavia, è essenziale affrontare con attenzione le sfide che essa comporta. Solo attraverso un approccio equilibrato e informato possiamo sfruttare al meglio questa tecnologia rivoluzionaria per il bene della società.