Il gruppo Alleanza per Ortona si presenta alla cittÃ 

Circondati dall'entusiasmo dei simpatizzanti, dalla curiosità di chi frequenta gli ambienti politici locali e provinciali e dall'interesse degli esponenti del centro-destra ortonese si è svolto, alla presenza di un nutrito pubblico, domenica 1 dicembre 2024, alle ore 18,00 nei locali in Via Papa Giovanni XXIII n. 13, la presentazione alla città del gruppo Alleanza per Ortona.

Il Presidente Paolo Cieri, presentando i componenti del Direttivo, ha evidenziato come l'incontro fosse l'occasione per riflettere sulla necessità di condividere, con la città e con le forze che hanno a cuore il suo futuro, le scelte politiche e amministrative che vedranno impegnato il gruppo nelle prossime elezioni amministrative della primavera del 2025.

La condivisione e la forza della coesione sono le parole d'ordine che hanno fatto da leit motiv nei brevi discorsi di presentazione dei membri del direttivo, consapevoli che la scelta di togliere il consenso alla precedente amministrazione sia stata l'occasione per riconsegnare la città alle nuove forze che con slancio, entusiasmo e serietà vorrebbero assegnarle un nuovo ruolo protagonista nell'ambito dello sviluppo della Regione Abruzzo.

A tal fine sono in fase di programmazione incontri in cui analizzare criticità e problematiche ancora aperte (come la SASI, i parcheggi pubblici, il disagio giovanile) e che nei prossimi mesi vedranno Alleanza per Ortona impegnata nell'elaborazione in coordinamento con i gruppi politici e le liste civiche che aderiranno alla coalizione come prima priorità.

E' stato ribadito che la scelta della figura a candidato sindaco debba scaturire dal confronto fra i gruppi politici e civici ortonesi, per evitare che una nomina avvenuta al di fuori della città possa creare fratture fra le parti impegnate in un dialogo costruttivo e con il ritorno a figure del passato.

Per questo sono già stati invitati i partiti di centro-destra ortonesi ed i gruppi civici di Ortona Popolare e Città che Amo ad un incontro per la sera del 9 dicembre presso la nostra sede, per riprendere un confronto decisivo finalizzato alla costruzione di una coalizione credibile ed in grado di affrontare le sfide che la città dovrà affrontare nei prossimi anni.