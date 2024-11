Asl Lanciano Vasto Chieti, 'pagella' negativa a livello nazionale

L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) ha stilato una pagella sul livello di assistenza delle 110 Asl italiane ripresa da Milena Gabanelli sul Corriere della Sera.

"Fa specie - scrive in una nota l'ex sindaco di Vasto e consigliere regionale Giuseppe Tagliente -, seppur conferma il giudizio che ne ho sempre dato, vedere che la Asl Lanciano Vasto Chieti figura tra quelle ritenute peggiori a livello nazionale.



In particolare secondo l’Agenas “brilla” per negatività, al secondo posto dopo quella di Siracusa, relativamente alla “Presa in carico dei pazienti”, e cioè per liste d’attesa, assistenza sul territorio, 118 ed altro ancora. Non brilla nemmeno Pescara in verità per il costo dell’assistenza pro capite, ma Lanciano Vasto Chieti è in cima alla lista".

Conclude Tagliente: "Farà qualcosa la Regione? E la Commissione di recente insediata proprio l’altro giorno per controllare il rendimento dei direttori generali prenderà provvedimenti?"