Il Castello Aragonese si illumina di arancione per dire NO alla violenza di genere

Il Castello Aragonese si tinge di arancione in occasione della campagna di sensibilizzazione "Orange the World" promossa dalle Nazioni Unite, per l'eliminazione della violenza contro le donne, a cui ha aderito anche l'International Inner Wheel.





L’Inner Wheel club di Ortona, con spirito attento, gentile e concreto, parte da qui per portare il suo contributo non solo in termini di partecipazione emotiva, ma soprattutto con azioni e progetti, in modo da poter superare insieme questa grande problematica sociale determinata dalla violenza di genere.

In occasione della tradizionale “Cena per lo scambio degli Auguri di Natale” sarà organizzata una tombolata benefica il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione ATS in “Unite si Può” nata dall’unione dei due Centri Antiviolenza cittadini Donn'è e Non Sei Sola.

La campagna mondiale "Orange the World" ha una durata di 16 giorni, dal 25 novembre al 10 dicembre. È caratterizzata dal colore arancione, il colore del sole che rinasce, simbolo di un futuro più luminoso e di un mondo libero dalla violenza contro le Donne.





È coordinata a livello internazionale da UN Women, l'ente delle Nazioni Unite per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere.

c.s. Inner Wheel club di Ortona