Rotary Club Ortona, Concerto di Solidarietà per la Sierra Leone

Il Rotary Club di Ortona organizza per giovedì 19 dicembre, in collaborazione con il Comune di Torrevecchia Teatina, un concerto di Natale nella Chiesa di San Rocco con finalità benefiche: il ricavato della serata, infatti, sarà destinato ad un progetto di Global Grant che, in collaborazione con altri club Rotary, prevede la costruzione di un impianto idrico destinato a portare acqua potabile in un reparto di pediatria dell’ospedale di Freetown, in Sierra Leone.



Una serata , per compiere un gesto davvero significativo.



Protagonisti del concerto, il Coro dell’Accademia di Pescara e il Gruppo Strumentale “Acanto”, diretti dalla magistrale bacchetta del Maestro Pasquale Veleno.