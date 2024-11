Dopo le strisce blu pure la Ztl (a pagamento). Il pesante lascito di Castiglione per i cittadini di Ortona

Le polemiche sull’esagerato numero di parcheggi a pagamento non ancora si spengono che già si preannuncia un’altra novità: la ZTL in corso Matteotti e piazza San Tommaso. Dovrebbe essere qualcosa di simile a corso V. Emanuele, ovvero più una pedonalizzazione che una limitazione. Per compensare la conseguente perdita di parcheggi liberi, Comune e Cogas-Mobilità metteranno a disposizione dei residenti di Terravecchia il terrazzo del multipiano Ciavocco, ma a pagamento, però con tariffe agevolate. Per cui in ben tre quartieri: Terravecchia, Terranuova e Carmine non ci saranno stalli di parcheggio gratuiti, ad eccezione del piazzale del cimitero!