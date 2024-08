Ecco 'Costa dei Trabocchi Mob 2024'

Indicazioni sulle Bike station e sui green hub, sul servizio bus & bike, info sulle linee bus, sulle stazioni ferroviarie e sui parcheggi di scambio. Sullo stesso materiale, le indicazioni relative alla Rete ciclabile dei Trabocchi: una Rete di strade secondarie a basso traffico veicolare, percorsi interpoderali, asfalto, strade bianche, aste fluviali, colline e vigneti, riserve naturali, città d’arte, per più di 300 chilometri e 15 percorsi, con segnaletica di riferimento e otto stazioni ferroviarie d’appoggio, per uno scambio intermodale.



Questo, in sintesi è Costa dei Trabocchi Mob, la cui edizione per l’estate 2024 è stata presentata in conferenza stampa nella sala del Consiglio regionale d’Abruzzo in piazza Unione a Pescara. Le info sono disponibili sul pieghevole distribuito in questi giorni e sul sito https://costadeitrabocchimob.it/



Presenti alla conferenza stampa: Daniele D'Amario - sottosegretario della giunta regionale con delega al turismo e alla programmazione, Roberto Di Vincenzo - presidente Gal Costa dei Trabocchi, Sabina Rosso - responsabile comunicazione Gal Costa dei Trabocchi, Silvia Tauro - presidente Legambiente Abruzzo, Giuseppe Di Marco - amministratore Legambiente Abruzzo, Alfonso Di Fonzo - presidente Polo Inoltra.

Costa dei Trabocchi Mob è un progetto a cura di: Regione Abruzzo, Provincia di Chieti, Camera di commercio industria e artigianato Chieti Pescara, Gal Costa dei Trabocchi, Legambiente, Polo Inoltra, Trenitalia, Rfi, Dmc Costa dei Trabocchi, Sangritana. Nell’attuale edizione Trabocchi Mob sviluppa la sperimentazione di MaaS4Abruzzo, come laboratorio pilota della progettazione finanziata dal Pnrr di due milioni e mezzo di euro.



La grande novità di quest’anno è che Trabocchi Mob diventa anche App, promuovendo così non solo una mobilità sostenibile e intermodale ma il territorio abruzzese più attrattivo per il turismo. La piattaforma è stata premiata a livello internazionale a Dubai e consente l’acquisto contemporaneo di titoli di viaggio multimodali, travel planning georeferenziati e servizi al turismo, effettuando un solo pagamento finale, con scontrino digitale.



Oggi infatti, grazie anche agli investimenti posti a bando dal PNRR per la tematica “Mobility as a service”, a cura del Dipartimento per la Trasformazione digitale della presidenza del consiglio dei Ministri, Trabocchi Mob porta la Regione Abruzzo in prima linea, vale a dire tra le prime 7 regioni d’Italia con il progetto “MaaS4Abruzzo”. La sperimentazione al momento si sviluppa nelle aree di Vasto, Lanciano, Pescara e Chieti.

Costa dei Trabocchi Mob è dunque il progetto che prevede servizi per la mobilità ed iniziative che permettono di raggiungere e spostarsi lungo la Costa dei Trabocchi con mezzi alternativi all'automobile. Il tutto, declinato nei seguenti punti:

Infomobilità nella Costa dei Trabocchi, con una piattaforma dati facilmente fruibile e accessibile da smartphone e web in grado di indirizzare i passeggeri verso i servizi di trasporto collettivo.

Percorsi ciclabili dalla costa verso l’interno collinare con la Rete ciclabile dei Trabocchi, itinerari sulle strade interpoderali, comunali e provinciali che permettono di collegare la costa con i principali attrattori culturali, ambientali ed enogastronomici dell’entroterra collinare.



Bike station e Green Hub, con biciclette a noleggio a prezzi agevolati per chi arriva in treno e in bus presso le stazioni ferroviarie della Costa dei Trabocchi e nei centri visita delle riserve naturali protette.

Bike to Coast for Everyone - Una ciclovia aperta a tutti! È questo l'obiettivo del progetto "Bike to coast for everyone” della Regione Abruzzo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in collaborazione con i Comuni, Anfass e Legambiente) per agevolare l'accessibilità dei disabili su tutta la Costa dei Trabocchi. I principali hub sono: Tollo - Feudo Antico; Ortona; Fossacesia; Vasto-San Salvo. Il Progetto è realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per le disabilità.

Corse in autobus più frequenti, orari completi di bus, treni e parcheggi di scambio con bus dotati di portabici prenotabili, sulle linee di Fossacesia, Lanciano, Vasto-San Salvo; trasporto pubblico locale TPL rafforzato sulla tratta costiera, parcheggi di scambio nelle stazioni e in specifiche località delle tratte suddette.



Mappa Costa dei Trabocchi georeferenziata su Google Maps con l'indicazione dei principali punti di interesse turistici presenti nelle mappe Google, nonchè Hotel, Agriturismi, B&B, Cantine Vinicole e

Daniele D'Amario - sottosegretario della giunta regionale con delega al turismo e alla programmazione: “Questo progetto anno per anno si è arricchito, grazie ai tanti soggetti che vanno nella stessa direzione per far sì che questo territorio possa essere oggetto di sperimentazione per la mobilità sostenibile nonché per andare far scoprire le aree interne. Scopo finale è portare le tante esperienze della costa sud verso tutto l’Abruzzo. Parliamo quindi di mobilità sostenibile lungo la costa cercando di portare le persone a scoprire le aree interne, questa è la sfida del futuro, all’insegna del turismo esperienziale”.



Roberto Di Vincenzo - presidente Gal Costa dei Trabocchi: “Questo progetto è il risultato del muoversi insieme e di dialogare, ognuno mette il suo in questa operazione. Noi come Gal Costa dei Trabocchi stiamo facendo in modo che un numero sempre più crescente di persone possa mettersi intorno a un tavolo e dialogare. Continuiamo a lavorare per estendere l’esperienza e i risultati della ciclabile sulla Costa dei Trabocchi verso l’interno. In questo ambito ad esempio si inserisce il nuovo progetto della Linea Gustav”.



Silvia Tauro, presidente Legambiente Abruzzo: “La quinta edizione di Trabocchi Mob si evolve grazie ai servizi per l’accessibilità che garantiscono la fruizione inclusiva delle spiagge e delle riserve della Costa dei Trabocchi anche attraverso le e-bike dedicate. La forza di questo progetto continua a essere mettere in rete la costa e le aree interne, contribuendo ad arricchire l’offerta turistica all’insegna della sostenibilità e dell’identità territoriale”.

Alfonso Di Fonzo - presidente Polo Inoltra: “Un progetto ambizioso, ottenuto grazie a un grande gioco di squadra nato nell’ambito del contenitore di idee Trabocchi Mob ed estesosi nei territori limitrofi coinvolgendo altri player importanti quali la Regione Abruzzo, i Centri di Ricerca come CITRAMS, CERVAS e ITS Academy. Ha l’ambizione di voler trasformare l’intera mobilità regionale con l’integrazione di sistemi tecnologici di trasporto, sviluppando un nuovo modello di mobilità urbana ed extraurbana, legato all’esperienza di viaggio, sulla base delle indagini circa i comportamenti e le abitudini degli spostamenti dei viaggiatori, individuando il livello di benessere e gratificazione atteso e soddisfatto. Una nuova vision, in cui l’offerta dei servizi di trasporto diventa indicatore di gradimento e di sostenibilità di vita e di permanenza turistica nel nostro territorio”.

Lido Legnini, vice presidente vicario Camera di Commercio Chieti Pescara: “Siamo orgogliosi di essere parte attiva del progetto Costa dei Trabocchi Mob che rappresenta un passo significativo verso una mobilità sostenibile e intermodale lungo la nostra costa. La partecipazione della Camera di Commercio evidenzia il nostro impegno nel promuovere lo sviluppo turistico del territorio integrando innovazione e sostenibilità. Costa dei Trabocchi MOB è uno dei tasselli del progetto più complessivo di valorizzazione della destinazione Costa dei Trabocchi: "qualità" e "servizi" devono essere il binomio vincente per posizionare la destinazione sui mercati nazionali ed internazionali”.

https://costadeitrabocchimob.it/