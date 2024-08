La buona Politica per la comunità: niente TARI per i magazzini agricoli

Piacevole sorpresa per gli agricoltori ortonesi che in queste settimane stanno ricevendo gli avvisi di pagamento della tassa rifiuti 2024. Il Comune di Ortona, che per gli anni 2021 – 2023 ha fatto pagare agli agricoltori di Ortona la TARI sugli immobili strumentali all’attività agricola nonostante la normativa intervenuta a fine 2020 ne avesse previsto la loro non assoggettabilità al regime della tassa sui rifiuti urbani a decorrere dal 1° gennaio 2021, ha finalmente escluso dalla TARI i magazzini agricoli, recependo la proposta presentata in Consiglio comunale dagli ex consiglieri comunali di minoranza Gianluca Coletti, Angelo Di Nardo, Simonetta Schiazza, Franco Vanni, Simona Rabottini, Italia Cocco, Antonio Sorgetti e Ilario Cocciola, ed emendata dalla ex consigliera comunale indipendente Simonetta Faraone per dare la possibilità agli agricoltori di chiedere anche il rimborso delle somme indebitamente versate all’ente dal 2021.



Nei mesi scorsi il Comune di Ortona ha già iniziato a rimborsare la TARI non dovuta agli agricoltori che ne hanno fatto richiesta.

“Finalmente – dichiarano Leonardo Vespasiano, presidente di Ortona Popolare, e Simonetta Faraone, componente di Alleanza per Ortona – grazie all’impegno degli ex consiglieri comunali di minoranza Gianluca Coletti, Angelo Di Nardo, Franco Vanni, Simonetta Schiazza, Simona Rabottini, Italia Cocco, Antonio Sorgetti e Ilario Cocciola, e della sottoscritta, il Comune di Ortona ha rimediato ad un grave errore dell’amministrazione Castiglione.”

“Si tratta di un lavoro portato avanti nell’ultimo anno e mezzo in favore degli agricoltori ortonesi – continuano i rappresentanti di Ortona Popolare e di Alleanza per Ortona – grazie anche al supporto dell’ex assessore ai lavori pubblici Domenico De Iure e dell’esperto enotecnico Lorenzo Crudele. Restiamo a disposizione di coloro che non hanno ancora presentato la richiesta di rimborso e di esclusione della TARI sui magazzini agricoli.”

“Si è dimostrato – concludono i rappresentanti di Ortona Popolare e di Alleanza per Ortona – che ad Ortona è possibile fare buona Politica e assicurare un modo di amministrare utile per la comunità. Grazie all’impegno, alla competenza e alla voglia di lavorare insieme, è stato fatto ciò che era giusto fare, in questo caso nell’interesse degli agricoltori ortonesi.”