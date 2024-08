“ Alla Corte della Madama” 9 -10 agosto a Ortona

Giovedì 8 agosto mattina presso la sala consiliare del Comune di Ortona, alla presenza delle autorità, è stata presentata la manifestazione “Alla Corte de la Madama” prevista per il 9-10 agosto in P.zza San Tommaso.

Il Presidente del Gruppo Storico Sbandieratiri e Musici “I Farnese” di Ortona, Roberta Nenna, dopo aver ricordato il progetto legato alla figura di Margherita d'Austria che ripercorrendo la sua vita da Ortona (città in cui è morta) ad Oudenaarde (città in cui è nata) ha creato un filo che unisce tutte le città governate dalla Madama, portando il gruppo a fare varie rievocazioni in tutta Italia e ad essere organizzatore della parata Italiana in onore di Margherita d'Austria che si terrà il 21 settembre proprio ad Oudenaarde, è passata a presentare la manifestazione giunta quest' anno alla sua 6°edizione.

Una due giorni ricca di cultura e sport per tutte le età, con un cambio di location che vedrà coinvolta Piazza San Tommaso, Largo castello e la Passeggiata Orientale fino a Piazza del Teatro.

Si inizia venerdì alle 19:30 presso largo Farnese con lo spettacolo teatrale “La Madama e la Loca” a cura di Cinzia della Ciana

per poi continuare alle ore 21 presso Piazza San Tommaso con lo spettacolo teatrale “Io, Margarita” a cura di The Muses Tas, testo e regia di Giulia Capuzzimato.

Il giorno successivo, sabato 10 agosto, sarà invece dedicato alla 1° Edizione del Trofeo della Madama, che vedrà coinvolti 6 gruppi di sbandieratori provenienti da altre città e regioni. Il Trofeo nasce dall' idea e dall' impegno di Gianluca Bisogni, che è riuscito ad organizzare l' evento coinvolgendo gruppi di sbandieratori di tutto il centro-sud Italia. Subito dopo la gara, ci sarà il corteo storico con un percorso inedito e la presenza di esibizioni scenico-figurative itineranti, oltre alle esibizioni dei gruppi di sbandieratori presso Piazza del Teatro, che si concluderà a Piazza San Tommaso, con un' ultima sorpresa in onore di Madama Margherita.

Durante la conferenza è stata presentata anche la “Margherita d’Austria 2024”, che quest' anno avrà il volto di Sara Buzzelli. La manifestazione, grazie alla partecipazione di tutto il direttivo e dei ragazzi e ragazze iscritti al gruppo che partecipano attivamente alla creazione e allestimento dell’ evento, si rinnova e migliora di anno in anno per poter offrire un intrattenimento storico e culturale di livello per tutta la città e che richiami presenze locali, delle città limitrofe e dei turisti.

da c.s.