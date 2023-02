Concessioni balneari, proroga fino alla fine del 2024

Proroga fino al 31 dicembre 2024 per la validità delle concessioni balneari in Italia. Sono stati approvati i quattro emendamenti al Decreto Milleproroghe in materia di concessioni balneari, che ne prolungano la validità di un anno e impediscono ai Comuni di espletare i bandi per i prossimi cinque mesi.

Un anno di durata in più, dunque, con scadenza spostata dal 31 dicembre 2023 (previsto dalla legge sulla concorrenza del Governo Draghi) al 31 dicembre 2024.

Ad essere approvati anche due emendamenti che fanno slittare di cinque mesi il termine per effettuare la mappatura delle concessioni balneari, da fine febbraio a fine luglio, e consentono il mantenimento delle strutture balneari amovibili fino al 31 dicembre 2023.

L'appuntamento per la conversione finale in legge è per il 27 febbraio, con la votazione in Parlamento.

Da verificare, a questo punto, le reazioni a livello europeo. Secondo la Direttiva Bolkestein, le concessioni non dovrebbero essere prorogate, ma riassegnate tramite una gara d'appalto pubblica per garantire la concorrenza in un settore che, fino ad oggi, è stato sempre in mano - nella stragrande maggioranza dei casi - agli stessi imprenditori.