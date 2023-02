CARNEVALE VENTI23

In queste settimane sono all'opera i ragazzi delle scuole ortonesi e diversi comitati spontanei per preparare i carri allegorici e le coreografie del Carnevale ortonese, un appuntamento che torna dopo l'interruzione dovuta alla pandemia e su cui l'amministrazione comunale ha sempre rivolto grande interesse organizzando la manifestazione all'insegna della creatività e sicurezza.

Quest'anno per esaudire la richiesta di alcune classi degli istituti scolastici le sfilate sono state indette nei giorni di carnevale, martedì 21 e nella successiva domenica 26 febbraio e come nelle passate edizioni l'organizzazione della manifestazione è affidata al comitato manifestazioni ortonesi e al consigliere comunale delegato Antonio Sorgetti.

«Anche quest'anno – sottolinea il sindaco Leo Castiglione – abbiamo posto massima attenzione alla sicurezza con un tavolo tecnico e predisponendo appositi controlli che non tollereranno comportamenti inadeguati con la presenza di alcool sui carri e un utilizzo al di sopra dei parametri per gli impianti acustici durante la sfilata».

Le sfilate dei carri partiranno dall'area dell'antistadio di via papa Giovanni XXIII per poi proseguire su via della Libertà fino a piazza della Repubblica, per la chiusura della manifestazione.

Le caratteristiche dei carri con dimensioni e potenza massima degli impianti sonori sono disciplinati da apposita ordinanza e comunque saranno effettuati i controlli dei carri da un tecnico prima dell'inizio della sfilata.

«Il Carnevale deve essere un momento di divertimento di tutta la città – continua il sindaco Castiglione – con il coinvolgimento di tutta la comunità rappresentata dalla creatività delle nuove generazioni».

L'amministrazione comunale ha stanziato 10mila euro per l'organizzazione e la realizzazione della manifestazione e sarà prevista l'assegnazione di premi ai carri, maschere e coreografie.

«Quest'anno abbiamo la partecipazione di 7 carri – continua il consigliere Sorgetti – realizzati da gruppi di ragazzi delle scuole superiori ortonesi e da due comitati spontanei di Ortona e l'associazione "I ragazzi della casetta" di San Leonardo. Partendo dai carri delle scuole, i ragazzi del liceo classico presentano il carro "El Dia de Los Muertos", lo scientifico "Saloon/Far West", la ragioneria il carro "Joker & Harley Queen", nautico e professionale insieme con il carro "Peaky Blinders". Passando ai carri dei comitati, Ortona Carri 3.0 propone "Avatar", Ortona's Carnival "Mercoledì Adams", e l'associazione di San Leonardo con il carro "La Policiclabile"».

L'appuntamento quindi è per martedì 21 e domenica 26 con partenza delle sfilate dalle ore 15,30 dal piazzale dello stadio comunale.