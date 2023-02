Turismo accessibile, progetto innovativo in Abruzzo

La Ciclovia Adriatica aperta a tutti. È questo l'obiettivo principale del progetto “Bike to coast for everyone” voluto dalla Regione Abruzzo e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per agevolare l'accessibilità dei disabili alla ciclopedonale Martinsicuro-San Salvo.

L'assessore regionale al Turismo Daniele D'Amario ha coordinato la riunione dei 19 comuni partner del progetto, convocata per fare il punto sullo stato di attuazione.

"Il progetto è a buon punto - esordisce l'assessore D'Amario - e contiamo di attivare i primi servizi dalla prossima stagione estiva. Si tratta di un progetto innovativo che mette in campo un’offerta integrata di servizi destinati ai turisti con disabilità, fisiche e sensoriali. Il progetto prevede la realizzazione e l’organizzazione di servizi accessibili: spiagge attrezzate, servizi cicloturistici con biciclette dedicate, installazione lungo il percorso di stazioni di scambio e nolo bici e la realizzazione di informazioni turistiche accessibili".

Proprio sul fronte organizzativo, è stato annunciato l'avvio di un percorso formativo che sarà rivolto agli operatori degli uffici di informazione e accoglienza turistica, delle strutture ricettive ubicate in prossimità della ciclovia adriatica e dei servizi istituiti presso la bike to coast. "In questa sede - aggiunge D'Amario – è importante sottolinea il grande spirito di collaborazione che si è creato tra la Regione, le associazioni del Terzo settore e i Comuni. Il progetto - conclude l'assessore - condensa gran parte delle linee di promozione turistica che la Regione si è voluta dare: dal turismo inclusivo a quello esperienziale fino alla vacanza attiva.

Per noi rimane centrale l'idea di presentare un territorio fruibile in grado di garantire i servizi essenziali per tutti i nostri visitatori, compreso i diversamente abili".