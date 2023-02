UNA BRUTTA BATTUTA D'ARRESTO -ORTONA SCONFITTA DI MISURA DALLA RENATO CURI ANGOLANA

C'eravamo abituati ad un'Ortona pimpante e vincente ma la gara di oggi e' stata davvero un passo indietro notevole non per la sconfitta in se' perché ci puo' stare vista la caratura dell'avversario terza in classifica ed in piena corsa per il passaggio di categoria ma per come e' maturata . Un primo tempo scialbo ed incolore per i nostri che hanno subito la pressione dell'avversario ma senza dare l'impressione di essere in partita , senza quello spirito combattivo che ci aveva caratterizzato negli ultimi incontri , insomma la sconfitta e' stata senza dubbio meritata perché l'Ortona in campo non ha mai dato l'impressione di potersela giocare davvero al di là di qualche singolo episodio che comunque e' capitato alla fine della gara quando Ligochi , uno dei pochi positivi in campo non si e' procurato un fallo da rigore da lui stesso poi trasformato . Dicevo però di un singolo episodio che magari se fosse avvenuto prima poteva rinvigorire la compagine ma ormai era troppo tardi per sperare di riacciuffare per il rotto della cuffia il risultato .