Inarrestabile Victoria Cross Ortona

FARA SAN MARTINO 0

VICTORIA CROSS 1

Formazione

NARDONE PACACCIO D'ALESSANDRO F. GUEYE CARRIERI SCARINCI N. DI MUZIO CIAMMAICHELLA HAMZA (75° PONCE ) MACCARONE M. BILANCIA ( 62° REGA )

Continua inarrestabile la marcia della truppa di Mister Coletti che espugna Fara San Martino ed inanella la quinta vittoria consecutiva.

Seppur presentatasi con parecchie defezioni ( basti pensare che in panchina c'erano due portieri e due soli giocatori di movimento ) la squadra ha buttato, come sempre, il cuore oltre l'ostacolo.

La partita di oggi ha dimostrato, semmai ce ne fosse bisogno, che questo è un gruppo solido ed unito, fatto di uomini veri dove tutti, ma proprio tutti, sono indispensabili.

Cronaca

Primo tempo avaro di occasioni, una per parte.

Al 22° una punizione calciata da Scarinci sfiora l'incrocio dei pali.

Al 29° sugli sviluppi di un corner, un giocatore di casa, di testa, manda la palla fuori di poco.

Il secondo tempo inizia subito forte per gli ortonesi che al 58° con Di Muzio sfiora il goal.

Passano due minuti e lo stesso Di Muzio, in mischia, sblocca la partita ( ottavo goal stagionale per il bomber biancorosso ).

La squadra cerca in tutte le maniere di chiudere la gara ma, in un paio di occasioni ancora Di Muzio, poi Maccarone, Hamza, non sferrano il goal del ko.

All'87° timbra il cartellino Nardone che, su un tiro da fuori area dell'attaccante di casa, si fa' trovare pronto e devia in angolo.

Gli ortonesi chiudono la partita in avanti, non concedono più nulla e portano a casa tre punti meritati.

Domenica ancora una trasferta, si va ad affrontare il Cerratina, vice capolista del girone, nell'autentico big match della giornata, visto che le lunghezze sono di tre punti...

Piano piano, con grande umiltà, valore che rispecchia in pieno il Mister che lo ha trasmesso a tutto l'ambiente, stiamo riportando " la chiesa al centro del villaggio ".