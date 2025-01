Sold out il terzo appuntamento con la grande prosa del Teatro Tosti di Ortona, tutto esaurito per Massiliano Gallo

Lo abbiamo amato nelle vesti dell'avvocato d'insuccesso Vincenzo Malinconico e nel ruolo di Pasquale Lo Iacono nella versione televisiva di Questi Fantasmi, ora il pubblico del Teatro Tosti di Ortona, diretto dalla Compagnia dell'Alba, potrà apprezzare tutta la bravura di Massimiliano Gallo dal vivo.



Uno spettacolo molto atteso tanto che ha fatto registrare il sold out.



Gallo sarà il protagonista della commedia in due atti Amanti, scritta e diretta da Ivan Cotroneo, che lo vedrà in scena con Fabrizia Sacchi, Orsetta De Rossi, Eleonora Russo e Diego D'Elia giovedi 16 gennaio alle 20.45.

È settembre. Claudia e Giulio si incontrano per la prima volta davanti a un ascensore, nell'atrio di un palazzo borghese. Le porte si aprono. Lei sta andando via, lui deve salire. Ma Claudia si accorge di avere dimenticato un fazzoletto su, e risale con Giulio. L'appartamento al quale sono diretti è lo stesso: scoprono infatti solo ora che entrambi frequentano la stesso analista, la dottoressa Gilda Cioffi, psicoterapeuta specializzata in problemi di coppia. Hanno l'appuntamento settimanale con la dottoressa ogni mercoledì: alle 15 lei, alle 16 lui. Si presentano stringendosi la mano. È il loro primo contatto fisico.

Due mesi dopo ritroviamo Claudia e Giulio in una stanza d'albergo. Sono diventati amanti. Entrambi sposati, Giulio con moglie e tre figli, Claudia con un marito più giovane di lei con il quale sta cercando di avere un bambino, si vedono regolarmente e clandestinamente per stare insieme. E si dicono che è solo sesso, avventura, evasione. Che non fanno male a nessuno. Che quello spazio non c'entra davvero con le loro vite reali. Ma può essere davvero così quando due persone si incontrano ripetutamente e pretendono di controllare sesso e amore? Amanti segue la storia della relazione di Giulio e Claudia, intervallando i loro incontri in albergo con i dialoghi che ciascuno di due ha con la dottoressa Cioffi, la quale ovviamente ignora che i suoi due problematici pazienti hanno una relazione tra di loro. Così la loro storia si dipana fra gli incontri a letto, e le verità o le menzogne che contemporaneamente raccontano alla dottoressa, dalla quale vanno da soli o insieme ai rispettivi partner, Laura e Roberto. Una progressione temporale fatta di equivoci, imbrogli, passi falsi, finte presentazioni, menzogne, incasinamenti, prudenza, e anche guai evitati per miracolo. Fino a quando qualcosa stravolge tutti gli equilibri. Una commedia brillante e divertente, con situazioni e dialoghi che strappano risate, ma anche un'esplorazione dei sentimenti di una coppia che nella clandestinità trova rifugio, conforto, divertimento, ma anche affanno, preoccupazione, e forse pericolo.



Il quarto appuntamento con la prosa è fissato al 18 febbraio con Il Vedovo Allegro scritto e diretto da Carlo Buccirosso che ricopre anche il ruolo di attore protagonista.