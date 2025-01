"Thriller e Storico", il nuovo corso dell'associazione "Il Comune delle Idee"

Si rinizia mettendo mano a carta e penna con una iniziativa originale e unica, il nuovo percorso che l'associazione "Il Comune delle Idee" ha organizzato per riprendere le attività riguarda proprio la scrittura creativa e due grandi autori ortonesi. Dal prossimo 15 febbraio la sede dell'associazione a Fonte Grande ospiterà, ogni sabato, due ore di workshop gratuito di scrittura condotto dagli autori ortonesi Romano De Marco e Antonio Tenisci che ci introdurranno nei percorsi creativi che danno vita ai romanzi di genere thriller e storico.



"Una grande opportunità che grazie alla disponibilità dei due scrittori ortonesi la nostra associazione può proporre a tutti gli amanti della lettura e della scrittura – sottolinea il presidente dell'associazione Antonello Di Deo – con cui riavviamo quel rapporto di proposte e iniziative civiche utili alla crescita della nostra comunità. Ringrazio la disponibilità dei due scrittori ortonesi, autori di numerosi successi che hanno voluto proporre questa interessante iniziativa che ci farà scoprire le tecniche per affrontare una scrittura di genere.

L'iniziativa si inserisce nel solco delle attività che in tutti questi anni, sin dalla sua nascita nel 2016 per volontà dell'emerito sindaco Leo Castiglione, l'associazione "Il Comune delle Idee" ha proposto ai propri soci e a tutta la comunità ortonese e che con il rinnovo del nuovo direttivo dei mesi scorsi abbiamo programmato insieme a altre iniziative in campo sociale, culturale, di solidarietà e civiche".



Il corso di scrittura creativa si articola in 6 lezioni a partire dal prossimo 15 febbraio, due ore dalle 17 alle 19 ogni sabato presso la sede dell'associazione in via Tommaso Mosca a Fonte Grande; per le iscrizioni inviare i propri dati anagrafici alla mail: romano.demarco@virgilio.it