“Il Rapporto tra Minori e Social Media”: dibattito organizzato da AZIONE Sabato 18 Gennaio alle 11.00 presso Spazio De Lectis ad Ortona in C.so Vitt. Emanuele.

“Il Rapporto tra Minori e Social Media”: questo sarà l’argomento del dibattito organizzato da AZIONE Sabato 18 Gennaio alle ore 11.00 presso Spazio De Lectis ad Ortona in C.so Vitt. Emanuele II, 97.

Illustrerà la tematica e lo stato dell’arte a livello politico-legislativo l’ On. Giulia Pastorella, Deputato e Vice-Presidente di AZIONE,

che è stata nominata relatrice in IX Commissione alla Camera dei Deputati per quattro provvedimenti sul rapporto tra minori e social media. Si tratta di quattro proposte di legge, tra cui anche una di AZIONE, che sono discusse insieme e toccano aspetti di estrema importanza come lo sharenting, ovvero la condivisione di foto di minori da parte dei genitori, l’uso di baby influencer e l’accesso ai social da parte dei minori. Il compito di relatrice permetterà di giocare un ruolo chiave nella discussione e nella mediazione politica sugli emendamenti su un tema che AZIONE ritiene allo stato attuale e per il futuro di fondamentale rilevanza sociale ed educativa.

L’evento, che sarà aperto dal coordinatore di Ortona in AZIONE Andrea Barisci, vedrà anche gli interventi dell’ On. Giulio Cesare Sottanelli Deputato e Segretario Regionale di AZIONE, Enio Pavone Capogruppo di AZIONE in Consiglio Regionale, Giovanni Luciano Presidente Provinciale di AZIONE e dell’ Avv. Ilario Cocciola Candidato Sindaco del “Patto per Ortona” e sostenuto da AZIONE alle prossime elezioni comunali.

“Ad una politica populista AZIONE risponde con proposte pragmatiche e concrete che in questo caso riguardano la vita di tanti minori e genitori. E’ lo stesso modus operandi con il quale affrontiamo i problemi della sanità, del lavoro, della scuola, del sociale, dei nostri territori e quindi anche quelli che vive la città di Ortona. L’obiettivo è quello di riportare cittadini, associazioni e imprese a partecipare, fare rete, condividere le problematiche socio-economiche ed essere protagonisti insieme delle scelte del loro futuro condividendone con serietà progetti e vision” evidenzia Angelo Taraborrelli, Segretario Provinciale di Chieti. “ Con il coordinatore di San Giovanni Teatino in AZIONE, Antonio Delle Monache, porteremo su altri territori della nostra provincia questo tipo di dibattito, perché oggi più che mai è necessario sensibilizzare l’opinione pubblica e agire di conseguenza con soluzioni efficaci.”