Club Abruzzo nel segno della continuità per la stagione 2026/2027

La LND Abruzzo ufficializza gli staff delle Rappresentative regionali di Club Abruzzo per la stagione 2026/2027. Dopo gli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno, la scelta è stata quella di dare continuità al progetto e al lavoro svolto.

Il coordinamento del progetto resta affidato ad Alfredo Natali, affiancato dal commissario tecnico Giuseppe Giovannelli, dal segretario Sergio Di Prinzio e dal match analyst Samuele Manzone.

Come selezionatori vengono confermati Marcello Di Camillo alla guida dell’Under 19, Carlo Michetti all’Under 15 e Giuseppe Giovannelli alla Rappresentativa femminile.

La guida dell’Under 17 passa ad Antonino Vito Michele, che nella scorsa stagione aveva già lavorato con la squadra come collaboratore del selezionatore di Pasquale Villa, vincendo insieme il titolo nazionale al Torneo delle Regioni 2026 in Puglia. Il passaggio avviene poiché Villa, nei giorni scorsi, ha assunto l’incarico di coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico.

A Pasquale Villa vanno i complimenti della LND Abruzzo per il nuovo ruolo e il ringraziamento per il lavoro svolto dal 2021 con Club Abruzzo, prima alla guida della Rappresentativa Under 15 e poi Under 17.

“Lo scorso anno le nostre Rappresentative hanno ottenuto risultati importanti, grazie al lavoro degli staff e al contributo delle società che seguono ogni giorno la crescita dei ragazzi e delle ragazze – dichiara il presidente della LND Abruzzo Concezio Memmo -. Abbiamo scelto di proseguire insieme perché crediamo nel percorso costruito fin qui e nel legame che Club Abruzzo ha con tutto il movimento calcistico regionale. A Pasquale Villa rivolgo i complimenti per il nuovo incarico. Sono certo che saprà portare nel Settore Giovanile e Scolastico Abruzzo l’esperienza maturata con le nostre Rappresentative e la stessa capacità di valorizzare i giovani che ha contribuito al successo dell’Under 17. Buon lavoro a tutti e ricordate: rappresentare l’Abruzzo significa sentirsi parte di una comunità, dentro e fuori dal campo”.