'Tornareccio Regina di Miele', 20 anni di dolcezza e bontà del territorio. Ospite speciale Beppe Convertini

Tutto pronto per la 20^ edizione di Tornareccio Regina di Miele, la mostra mercato del miele e dei prodotti tipici, che si terrà sabato 26 e domenica 27 settembre 2026. Ospite speciale, nella giornata di domenica, Beppe Convertini, volto noto di Rai 1 al timone di Uno Mattina in Famiglia e Azzurro – Storie di mare. Convertini è anche conduttore radiofonico, autore di diversi libri e affianca alla carriera televisiva un attivo impegno in missioni umanitarie.

Tornareccio Regina di Miele si aprirà ufficialmente alle ore 10:00 di sabato con il tradizionale taglio del nastro e l'apertura degli stand espositivi.

La mattinata entrerà subito nel vivo con l’evento informativo “Io non ci casco”, in piazza Ape Regina alle 11.00, con la partecipazione del direttore generale della BCC Abruzzi e Molise, Fabrizio Di Marco, del presidente della Bcc Abruzzi e Molise, Vincenzo Pachioli, del sindaco Nicola Iannone, del consigliere regionale e Presidente dell'Osservatorio Regionale della Legalità, Francesco Prospero, e del capitano Francesco Giovine, comandante della Stazione dei Carabinieri di Atessa.

Il pomeriggio proseguirà nel segno del benessere e della cultura alimentare con l’incontro "Balsamiel: La natura al servizio del benessere" (ore 16.30 in piazza Ape regina) a cura dell'Apicoltura Luca Finocchio, che affronterà il tema dell'alimentazione per i più piccoli. Insieme alla nutrizionista pediatrica Ilenia Di Nardo, l’iniziativa parlerà dell'avvicinamento dei bambini al cibo, mettendo a confronto il miele con lo zucchero e gli altri dolcificanti. Alle 17.30 spazio ai giovani chef con il laboratorio didattico di gastronomia, organizzato in collaborazione con l'Istituto Alberghiero di Villa Santa Maria. Il programma di intrattenimento della giornata di sabato si chiuderà con le note travolgenti e il ritmo vintage della musica dal vivo della 1000 Lire Swing Band (dalle 20:30 in Piazza Ape Nutrice).

Il pomeriggio di domenica sarà particolarmente denso di appuntamenti per famiglie, appassionati di storia e amanti della natura. Per gli amanti del trekking e dell'aria aperta, alle 15.30 ci sarà la Passeggiata a Pallano, un affascinante percorso alla scoperta del territorio organizzato in collaborazione con il CAI di Atessa. Sempre nel pomeriggio, spazio al divertimento per i più piccoli con la magia e l'animazione del Mago Checco (ore 16:30), il laboratorio “Seminiamo bellezza” a cura dell’Associazione Amici del Mosaico Artistico e il divertente laboratorio “La magia della carta” curato dall’Associazione Bentornato Carnevale. Inoltre, per l'intera giornata di domenica sarà possibile ascoltare le note itineranti del coro Contrappunto di Tornareccio e, in entrambe le giornate, immergersi nella cultura locale grazie alle visite ai mosaici e alla mostra “Anatomie di un volto” (disponibili solo su prenotazione). L'evento vedrà inoltre la partecipazione dell'Archeoclub di Loreto Aprutino, dell’associazione Soroptimist Club Chieti con l’iniziativa solidale “Per amore e per gusto”, dell’associazione “Progetto Noemi” e degli studenti della scuola “Leonardo Da Vinci” di Mar del Plata (Argentina).

“Regina di Miele non è soltanto una vetrina straordinaria per le nostre aziende e per il nostro pregiato miele – afferma il sindaco di Tornareccio Nicola Iannone - ma è la festa di un'intera comunità. In questi vent'anni abbiamo visto crescere l'evento e per questo ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo successo, dai ragazzi dell’organizzazione ai dipendenti comunali, alle forze dell'ordine, agli apicoltori, alle associazioni e a tutti i volontari che hanno lavorato instancabilmente per la riuscita dell’iniziativa. Invito i concittadini e i tanti visitatori a vivere con entusiasmo queste due giornate, festeggiando insieme vent'anni di dolcezza e tradizione”.



