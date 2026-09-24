Soffocato da un boccone, perde la vita bambino di 6 anni ad Altino

Tragedia ad Altino, in provincia di Chieti, dove un bambino di sei anni Ã¨ soffocato a causa di un boccone di cibo, forse un pezzetto di pane. A riportare la notizia Ã¨ Abruzzolive.tv, secondo le prime informazioni disponibili. L'incidente Ã¨ avvenuto verso le 18.30 di mercoledÃ¬, nell'appartamento dove il piccolo viveva con i genitori e il fratello.

I familiari hanno chiamato i soccorsi e, dopo le prime manovre, Ã¨ stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Opedale Consalvi di Casoli. All'arrivo nel presidio sanitario le sue condizioni sono apparse disperate. I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione e, vista la criticitÃ del quadro clinico, Ã¨ stato richiesto anche l'intervento dell'elicottero, decollato da Pescara, ma il bambino Ã¨ deceduto.

La famiglia Ã¨ di originaria della Colombia ma da tempo residente ad Altino. Per chiarire l'esatta dinamica dei fatti sono intervenuti i carabinieri della stazione di Casoli, che hanno ascoltato i genitori e raccolto gli elementi utili a ricostruire la sequenza dei fatti. Al momento, l'ipotesi confermata, resta quella del dramma domestico causato da un'ostruzione delle vie aeree durante il pasto, la merenda.

fonte Adnkronos