Storico successo per il CUS Udâ€™A Powerlifting alla Umbria Deadlift Cup

Si Ã¨ conclusa con un bilancio straordinario la partecipazione del CUS Udâ€™A (UniversitÃ degli Studi "Gabriele d'Annunzio") alla Umbria Deadlift Cup, prestigiosa competizione nazionale di stacco da terra, organizzata dalla FIAP, svoltasi il 14 giugno.

La compagine abruzzese ha imposto la propria leadership nel panorama della disciplina, conquistando il secondo posto assoluto nella classifica a squadre sia nella divisione maschile sia in quella femminile.

Proprio durante la manifestazione di ieri, la societÃ ha ricevuto ufficialmente la coppa per i risultati ottenuti nel precedente Trial FIAP di Powerlifting, svoltosi a Rieti dall'1 al 3 maggio, dove il CUS Udâ€™A aveva giÃ sbalordito conquistando il primo posto assoluto nella classifica a squadre maschile e il secondo posto in quella femminile.

I risultati conseguiti confermano la soliditÃ del progetto sportivo e la lungimiranza della gestione societaria. Il direttivo del CUS Udâ€™A composto dal presidente Claudio Barjami, dal vicepresidente Francesco De Flaviis, dal consigliere Marco Di Francesco e dalla consigliera Giada di Muzio, ha espresso la sua estrema soddisfazione a margine dell'evento, sottolineando come vedere entrambi i team sul secondo gradino del podio nazionale sia il coronamento di un percorso di crescita eccezionale.

Il successo agonistico della spedizione Ã¨ strettamente legato al lavoro fondamentale svolto dallo staff tecnico.

Il ruolo dei due allenatori, Matteo Casciani e Raffaello Giammichele, Ã¨ stato determinante nella preparazione atletica e nella gestione tattica della gara.

Il momento piÃ¹ rilevante della manifestazione ha visto protagonista Gabriele Massafra.

Lâ€™atleta non solo ha conquistato il primo posto nella propria categoria, ma Ã¨ riuscito nellâ€™impresa di siglare il nuovo Record Italiano FIAP di stacco da terra con una straordinaria alzata di 305 kg.

Di assoluto rilievo sono state anche le medaglie d'oro conquistate da Luigi Maria Cavuti e Manuela Rosati nelle rispettive categorie, e la medaglia d'argento di Marica Spano.

Hanno completato l'eccellente prestazione di squadra i piazzamenti di Francesca Guaglianone al quarto posto, Noemi di Lisio al quarto posto, Domenico Giorgio al quarto posto, Martina Graziosi al quinto posto e Ugo d'Atri al tredicesimo posto.

Con questo doppio podio societario e i prestigiosi traguardi individuali, il CUS Udâ€™A Powerlifting si consolida definitivamente come una delle realtÃ piÃ¹ competitive del panorama sportivo nazionale.