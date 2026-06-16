VI Edizione del Concorso Letterario Nazionale

"Il Silenzio Uccide"

contro le violenze di ogni genere

Roseto degli Abruzzi

L'Associazione Il Guscio è lieta di annunciare la cerimonia di premiazione della VI Edizione del Concorso Letterario Nazionale "Il Silenzio Uccide" nato da un'idea della presidente e scrittrice Andreina Moretti, da anni impegnata nella sensibilizzazione contro ogni forma di violenza, discriminazione e silenzio sociale.

Con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Roseto degli Abruzzi, la premiazione si terrà sabato 20 giugno dalle ore 17, presso la Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi, come un appuntamento che rappresenta ormai un importante momento di riflessione, cultura e condivisione.

Andreina Moretti, presidente dell’Associazione: “Anche quest'anno il concorso ha registrato una straordinaria partecipazione, con opere provenienti da ogni parte d'Italia. Un dato particolarmente significativo è stato il numero delle poesie pervenute, superiore a quello dei racconti, segno di una crescente esigenza di affidare alla poesia emozioni, testimonianze e vissuti profondi. Hanno partecipato inoltre numerosi studenti delle scuole di ogni ordine e grado, insieme ad autori provenienti dagli istituti penitenziari, confermando la vocazione inclusiva e sociale del progetto, che continua a dare voce a chi spesso non trova spazi di ascolto. La sesta edizione de Il Silenzio Uccide conferma ancora una volta come la cultura, la scrittura e la poesia possano diventare strumenti di denuncia, consapevolezza e rinascita. Un progetto che negli anni ha raccolto centinaia di testimonianze e che continua a trasformare il silenzio in parole, le parole in coraggio e il coraggio in cambiamento.”

Nel corso della serata sarà presentata la sesta antologia “Il Silenzio Uccide - Autori Vari”, pubblicata da hatriaedizioni.it⁠, a cura di Gianluca Salzetta.

La copertina dell'opera è stata realizzata dall'artista e amica Cinzia Corti, la donna dei sassi, mentre la prefazione porta le firme dei poeti e scrittori oltre che sostenitori e benefattori, Hebe Muñoz e Francesco Nigri.

I premi destinati ai vincitori e i premi speciali sono stati ideati, realizzati e generosamente offerti dall'artista Cristina Brezza, il cui contributo continua ad arricchire il valore simbolico della manifestazione.

Nel corso dell'evento saranno inoltre conferiti importanti riconoscimenti:

Premio "Donna di Luce" alla professoressa Patricia Corradi

Premio "Il Cuore delle Donne" a Maria Antonietta Cerè

Premio "Donna Guerriera" a Alessia Scarpone

Premio Umanità, istituito da quest'anno, assegnato a Beniamino Cardines “per il costante impegno umano, sociale e culturale profuso a favore delle persone più fragili, vulnerabili e bisognose, mettendo la propria vita, il proprio tempo e le proprie competenze al servizio degli altri”.

La conduzione della serata sarà affidata alla socia e amica Maria Rita Piersanti, mentre le letture delle opere saranno curate da Anna Tripano, segretaria e attrice dell'associazione.

La giuria della sesta edizione è composta da: Lorena Marcelli, Gilda Di Giammarco, Sandra De Felice, Maria Corsi, Anna Pulsoni, Valeria Aloi, Andreina Moretti.