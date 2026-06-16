Cure fuori regione, dopo le segnalazioni di Asperger Abruzzo c'Ã¨ l'impegno a risolvere le criticitÃ 

Dopo settimane di segnalazioni ricevute dalle famiglie e di approfondimenti condotti da Asperger Abruzzo APS, lunedÃ¬ 8 giugno la presidente dellâ€™associazione, Marie Helene Benedetti, Ã¨ stata ricevuta dallâ€™assessore regionale alla Salute Nicoletta VerÃ¬ e dal direttore dellâ€™Agenzia Sanitaria Regionale, Maurizio Brucchi, per affrontare le criticitÃ della Asl Lanciano Vasto Chieti che stanno interessando le procedure relative ai bambini con disturbi del neurosviluppo, e quindi anche autistici, presi in carico nei centri convenzionati del Molise.

Lâ€™incontro nasce dal lavoro che lâ€™associazione sta portando avanti da mesi, raccogliendo segnalazioni provenienti da diverse famiglie e verificando comportamenti e prassi adottate da alcuni PUA della provincia di Chieti che, secondo quanto documentato, stanno creando ostacoli allâ€™accesso ai percorsi previsti dalla normativa per i bambini che ricevono cure riabilitative fuori regione.

Le problematiche segnalate riguardano in particolare la gestione dellâ€™Allegato 2, il rilascio delle valutazioni UVM necessarie per lâ€™accesso alle prestazioni sanitarie, le difformitÃ applicative rispetto a quanto avviene nelle altre Asl abruzzesi e lâ€™annullamento della Delibera ASL n. 1458 del 20 ottobre 2022, che consentiva alle persone giÃ prese in carico fuori regione da almeno 6 mesi di poter successivamente rientrare sul territorio regionale in un centro terapeutico convenzionato di propria scelta.

Le problematiche segnalate rischiano di impedire il rientro dei minori nei percorsi riabilitativi abruzzesi, costringendo molte famiglie a proseguire le cure fuori regione anche quando esistono le condizioni per avviare il trasferimento sul territorio regionale.

Una situazione particolarmente grave perchÃ© rischia di negare o compromettere il diritto dei cittadini ad accedere alle cure attraverso procedure che dovrebbero essere uniformi e garantite su tutto il territorio regionale, nel rispetto delle linee guida e dei principi che regolano il Servizio Sanitario Nazionale.

Questa attivitÃ di tutela nasce anche dal lavoro svolto da Asperger Abruzzo nel 2022, che portÃ² allâ€™adozione della Delibera n. 1458 del 20 ottobre 2022, emanata proprio per superare criticitÃ giÃ emerse in passato e garantire percorsi piÃ¹ corretti alle famiglie, nel rispetto del diritto di scelta del luogo di cura e del principio di prossimitÃ territoriale per chi riesce a trovare cure riabilitative fuori regione e intende rientrare in Abruzzo.

Durante il confronto istituzionale, il direttore dellâ€™Agenzia Sanitaria Regionale, che ringraziamo per lâ€™impegno e la disponibilitÃ , ha effettuato verifiche sulle modalitÃ operative adottate presso altre Asl abruzzesi, riscontrando come le problematiche segnalate da Asperger Abruzzo non risultino essere applicate nelle altre realtÃ regionali ed ha potuto verificare la fondatezza delle segnalazioni ricevute.

Si tratterebbe quindi di prassi locali che determinano trattamenti differenti tra cittadini della stessa regione e che richiedono un immediato intervento di uniformazione perchÃ© non conformi alle linee guida nazionali e alle procedure adottate nel resto della regione.

Per questo motivo sia Brucchi sia VerÃ¬ hanno manifestato lâ€™impegno a risolvere la situazione e a lavorare per individuare soluzioni che garantiscano uniformitÃ di trattamento ai cittadini abruzzesi, nel rispetto dei diritti previsti dalla normativa vigente, delle linee guida nazionali e con lâ€™obiettivo di ripristinare le garanzie previste dalla Delibera ASL n. 1458 del 20 ottobre 2022.

Un episodio particolarmente significativo riguarda una famiglia che Asperger Abruzzo ha accompagnato personalmente presso il PUA per la presentazione della documentazione necessaria al rientro delle cure in Abruzzo.

Prima ancora della formalizzazione della pratica, alla famiglia Ã¨ stato riferito verbalmente che non sarebbe stato possibile ottenere lâ€™UVM necessaria perchÃ© il minore risultava giÃ in trattamento presso una struttura fuori regione.

Ad oggi, a venti giorni dalla valutazione UVM effettuata il 26 maggio, la famiglia non ha ancora ricevuto il documento conclusivo necessario per poter richiedere lâ€™inserimento del minore nelle liste di attesa dei centri riabilitativi abruzzesi. Un ritardo che si traduce in ulteriore tempo sottratto allâ€™accesso alle cure, un bene prezioso per bambini che non possono permettersi di attendere mesi per vedere riconosciuti diritti giÃ previsti dalle procedure sanitarie.

Successivamente allâ€™incontro con i vertici della sanitÃ regionale, la stessa famiglia ha ricevuto una comunicazione dal PUA nella quale venivano richieste le motivazioni per cui intendeva trasferire il percorso terapeutico dal Molise allâ€™Abruzzo.

Su questo punto Asperger Abruzzo ha espresso una posizione molto chiara che Ã¨ stata inviata anche ai PUA e ai direttori dei Distretti Sanitari di Vasto e San Salvo, nonchÃ© ai vertici della Asl 02, allâ€™assessore VerÃ¬ e al direttore Brucchi.

Asperger Abruzzo ritiene che la procedura debba seguire il percorso previsto dalla normativa e dalle prassi sanitarie consolidate. La presentazione dellâ€™Allegato 2 deve portare alla convocazione e al rilascio dellâ€™UVM necessaria alla definizione del progetto terapeutico.

Solo successivamente, e soltanto se la famiglia lo riterrÃ opportuno, potranno essere richieste o fornite ulteriori informazioni.

Per questo motivo abbiamo consigliato alla famiglia di attendere il rilascio dellâ€™UVM prima di fornire spiegazioni ulteriori sulle proprie scelte terapeutiche.

La richiesta di conoscere le motivazioni che spingono una famiglia a voler ricevere cure nella propria regione non puÃ² trasformarsi in un passaggio preliminare rispetto a un diritto che deve essere garantito dal Servizio Sanitario Nazionale attraverso procedure chiare e uniformi e che comunque sono state fornite dalla famiglia durante la visita Neuropsichiatria in sede UVM.

Per Asperger Abruzzo il punto centrale resta uno: le procedure devono essere uguali in tutta la regione Abruzzo e conformi alle disposizioni vigenti.

Le famiglie non possono trovarsi nella condizione di dover negoziare diritti che dovrebbero essere garantiti automaticamente o affrontare percorsi diversi a seconda della provincia in cui risiedono.

Questa non Ã¨ una battaglia nuova.

GiÃ nel 2022 Asperger Abruzzo aveva segnalato problematiche analoghe, ottenendo, attraverso manifestazioni pubbliche e interventi sui mezzi di informazione regionali, il superamento di criticitÃ che stavano penalizzando numerose famiglie. Oggi, a distanza di pochi anni, alcune delle stesse situazioni sembrano ripresentarsi e richiedono nuovamente un intervento deciso.

Lâ€™associazione desidera ringraziare tutte le famiglie che hanno scelto di darci fiducia e di segnalarci difficoltÃ burocratiche, dinieghi e comportamenti non conformi alle procedure previste.

Sono proprio queste segnalazioni che consentono di individuare i problemi reali e di portarli allâ€™attenzione delle istituzioni competenti.

Per questo Asperger Abruzzo invita tutte le famiglie a continuare a comunicare qualsiasi criticitÃ incontrata nei rapporti con PUA, UVM, ASL o altri servizi sanitari.

Ogni segnalazione, che personalmente verifichiamo, rappresenta uno strumento fondamentale per tutelare i diritti delle persone autistiche, dei bambini con disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie.

Lâ€™obiettivo non Ã¨ creare conflitti con le istituzioni, ma garantire che le norme vengano applicate correttamente e che nessuna famiglia venga privata di diritti riconosciuti dalla legge a causa di interpretazioni arbitrarie o procedure difformi rispetto a quelle adottate nel resto della regione. Che a nessuna famiglia venga chiesto di affrontare procedure non previste dalla normativa o percorsi inutilmente complessi che rischiano di rallentare lâ€™accesso alle cure. Il Servizio Sanitario Ã¨ pubblico e, proprio per questo, deve garantire regole uguali per tutti.

Asperger Abruzzo continuerÃ a monitorare lâ€™evoluzione della vicenda e ad informare le famiglie sugli sviluppi che seguiranno allâ€™incontro con i vertici della sanitÃ regionale fino alla completa risoluzione delle criticitÃ emerse.

Asperger Abruzzo auspica che le criticitÃ segnalate trovino una soluzione rapida e definitiva, evitando che le famiglie siano nuovamente costrette a mobilitarsi per ottenere lâ€™applicazione di diritti che dovrebbero essere garantiti automaticamente.

Un diritto non cambia da uno sportello allâ€™altro.

Le famiglie i cui figli convivono con patologie del neurosviluppo devono poter contare sulle stesse procedure, sulle stesse garanzie e sugli stessi diritti in ogni territorio della regione.

Ãˆ questo il principio che Asperger Abruzzo continuerÃ a difendere.