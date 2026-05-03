Tre Borghi, si corre l'ottava edizione

Per l’ottava volta torna domenica 3 maggio l’atteso appuntamento con la “Tre Borghi” – Memorial Adriano Mattioli, grazie all’instancabile dedizione dei Podisti Frentani di Lanciano.

Sotto la guida della presidente, l’avvocato Paola Zulli, la macchina organizzativa è pronta a inaugurare questa nuova edizione che quest’anno vedrà come cuore pulsante il comune di Frisa. L’evento, facente parte del Corrilabruzzo UISP, nasce con l’intento profondo di coinvolgere l’intero territorio attraverso una formula itinerante che ogni anno sposta la partenza e l’arrivo in un borgo diverso, rendendo protagonisti a turno Badia, Frisa e Guastameroli.

Il ritrovo per i circa cinquecento partecipanti attesi è fissato alle 8:00 in viale della Madonna, proprio dinanzi al Santuario di Frisa. I primi a scendere in pista saranno i più piccoli alle 9:15, con le gare dedicate a bambini e ragazzi under 16 che rappresentano da sempre il fiore all’occhiello di questa manifestazione. Alle 10:00 in punto la partenza simultanea della gara competitiva di 13,3 chilometri.

Parallelamente, chi preferisce un ritmo più rilassato potrà cimentarsi nella passeggiata di sei chilometri e duecento metri. Qui la fatica viene ricompensata dalle soste golose offerte dal Ristorante The Fox e dalla Tenuta Micoli, due eccellenze locali che permetteranno di degustare i prodotti tipici del territorio lungo il cammino.

Per quel che concerne le premiazioni, sono previsti importanti premi in denaro per i primi tre assoluti e premi in natura per i primi cinque di ogni categoria. Grazie alla collaborazione con la Pizzeria Il Ferracavallo, verranno messi in palio premi speciali che celebrano la fortuna di trovarsi al posto giusto: una cena per due persone sarà infatti assegnata al centesimo classificato maschile e alla trentesima classificata femminile.

Ogni partecipante potrà contare su un pacco ristoro finale, mentre gli iscritti riceveranno l’esclusivo pacco gara della manifestazione. La giornata si concluderà in bellezza presso la Pizzeria Il Ferracavallo, punto di arrivo della camminata, dove sarà possibile pranzare su prenotazione per festeggiare insieme il successo di una gara che continua a crescere anno dopo anno, confermandosi come un fiore all’occhiello per lo sport e la promozione turistica dell’area frentana.

